内地4月「三头马车」数据逊预期 工业增4.1% 零售微增0.2% 固投由升转跌

国家统计局今早公布「三头马车」数据，内地4月份规模以上工业增加值按年增长4.1%，较市场预期为低，并为是2023年7月后最低，前值则为5.7%；而4月社会消费品零售总额按年微增0.2%，同样低于市场预期，并为是2022年12月后最低，前值则为1.7%。至于今年首4个月，内地固定资产投资录得14.13万亿（人民币，下同），按年下跌1.6%，亦低于市场预期，前值为1.7%。此外，今年首4个月全国房地产开发投资按年下跌13.7%至约2.39万亿，其中住宅投资占1.84万亿元，按年跌13.1%。

电子设备制造业增长居前

工业方面，首4个月规模以上工业增加值按年增长5.6%。分行业看，4月份41个大类行业中有29个行业增加值保持按年增长，当中电脑、通信和其他电子设备制造业按年升15.6%；汽车制造业亦增长9.2%。产品方面，4月份新能源汽车产量达129.6万辆，按年增长3.8%；发电量增长2.6%至7,440亿千瓦时，惟水泥产量则按年下跌10.8%。

网上商品零售额增5.7%

消费方面，首4个月社会消费品零售总额为16.49万亿元，按年升1.9%。单计网上消费，首4个月全国网上商品和服务零售额达6.53万亿元，按年增长6.6%；其中网上商品零售额增长5.7%，占社会消费品零售总额的25%，当中吃类及穿类商品分别按年增长15.6%及6.8%

固投方面，首4个月第一产业及第二产业投资分别按年增长10.1%及2.5%，惟第三产业投资按年下跌4.2%。分地区看，东部、中部、西部及东北地区投资全线下跌，其中东北地区下跌15%。另外，民间固定资产投资按年下跌5.2%，单计4月份，固定资产投资按月下跌2.36%。

国统局：外部形势复杂多变

国统局表示，1至4月份国民经济整体保持稳中有进发展态势，高质量发展扎实推进，但外部形势复杂多变，国内供强需弱仍较突出，部分企业经营困难，经济稳中向好的基础还需巩固，下阶段要加快构建新发展格局，精准有效实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，增强经济发展内生动力，进一步做强国内大循环，做优国内国际双循环，促进经济持续健康发展。