韩股狂飙恐难带动消费 财富效应逊欧美 获利后多流入楼市 贫富悬殊成关键

韩国股市今年升幅领先全球，其中韩国综合指数上周五再创8046点新高，惟收市倒跌逾6%至7493点，但今年仍累升近78%，并导致当地办公室、餐厅以至家庭聚会中，均出现一种「错失恐惧症」（FOMO，Fear Of Missing Out）。不过，由股市带来的财富效应，料未能惠及韩国消费市道，原因包括投资者从股市获利后，倾向将70%利润流入楼市而非消费；家庭资产中股票占比相对较低；以及股票资产高度集中于高收入与高资产族群等等。

员工3点半涌厕所睇股价

综合媒体报道，近期韩国正掀起一轮股市狂热现象，当中包括越来越多投资者开始为孩子买入股票。根据Toss Securities汇编数据显示，今年首季韩国18岁以下未成年人的新开户数量按年大增近10倍。此外，有报道指首尔江南区一家百货公司的厕所每到下午3点30分总是全满，就是因为员工们都赶在收市前查看股价。

韩国金融投资协会数据显示，截至5月4日，韩国股票交易活跃帐户数量达1.05亿个；不过，公开数据显示，2025年底韩国总人口只有约5,110万人。首尔大学经济学教授崔在元（Jaewon Choi）更直言，「越来越多人认为，透过传统途径实现社会阶层流动已不再可能，唯有透过投机性资产才能实现这一目标」。

股价涨1万韩元 只带动130韩元消费

不过，韩国银行（Bank of Korea）本月公布一份报告显示，韩国股市的财富效应明显偏低，若股价上涨1万韩元，只带动约130韩元的消费增加，意味财富效应仅有1.3%；相比之下，日本财富效应为2.2%、意大利为2.3%，美国和法国均达到3.2%，德国更以3.8%居首。

该报告进一步指出，韩国股市财富效应偏低包含多项因素，其一是韩国投资者从股市获利后，多数选择将资金再投入楼市，而非用于日常消费。报告估计，无自有住宅的家庭会将高达70%股票盈利投入楼市。

第二，家庭资产中股票占比相对较低。报告指韩国家庭整体股票资产占可支配所得比例在2024年仅为77%，远低于美国的256%及欧洲十个已开发国家的平均184%。

股票集中高收入与高资产族群

第三，股票资产高度集中于高收入与高资产族群，根据统计，收入前20%族群持有高达64.5%股票，而资产前20%族群则持有73.2%股票，这些族群的边际消费倾向较低，对股价上涨的消费反应也较不明显。

此外，韩国股市于2011年至2024年间，月均报酬率仅为美国股市六分之一，但波动性却高出10个百分点，且上涨周期持续时间也较短，平均为 2.3个月，不及美国的3.1个月，也是造成有关现象的原因之一。

韩国银行：情况正出现变化

报道指出，韩国的经验反映了贫富差距如何影响整体经济的消费动力，当资产增值效益主要集中于少数人手中，或倾向流入其他投资而非实质消费时，即使股市表现亮眼，对消费提振效果也将有限。不过，韩国银行指当地股市最近以前所未有的速度上涨，家庭股票投资正在增长，预期收益也正在攀升，因此有迹象显示情况正出现变化。该行又建议，应缓解楼市过度集中的现象，并培养长期金融投资的文化，以提高国内股市的财富效应。