冲突的熔炉：战争重构周期 流动性触发资产价格大调｜陈新燊

引言｜市场迷恋的战争红利，为何是伪命题

在长期的金融交易生态中，市场始终存在一种普遍的认知偏差：多数投资者习惯性地认为，地缘冲突能够催生阶段性行情红利。军工、能源、黄金等品类在地缘局势升温时的短期上涨，让不少人误将短期资金博弈行情等同于长期正向经济驱动。

然而，结合长期市场观察与理论研究，笔者始终坚持一个核心判断——战争从来不是经济增长的催化剂，而是全社会实体财富与金融财富的系统性毁灭者。 纵观全球金融史，每一次地缘危机升级，都会彻底打破市场常规定价逻辑、资产对冲规则与跨境资金流转格局，最终引发全域资产价格重估与集中杀跌。

当下，全球科技新股普遍呈现高估值状态，行情支撑完全依赖资本叙事与市场故事，严重脱离企业基本面。海外主流经济学界早已持续数月警示全球资产泡沫风险，所有市场参与者都心知肚明——泡沫已然成型，唯一的不确定性，仅是破裂的具体时点。

本文将依托笔者独创的四维定价理论与五与十理论，完整阐释当前市场所处的危险临界位置。地缘、流动性、财政多重风险深度共振，全球性资产大调行情已然临近。投资者应当摒弃侥幸心态，警惕集体恐慌踩踏风险，主动规避高波动、高风险的高贝塔资产。

一、基本面内核｜战争借「破窗谬误」完成财富摧毁

研判资本市场中长期大趋势，经济基本面是不可动摇的根基。而地缘战争冲突，正是当前颠覆全球基本面的核心变量。

法国经济学家巴斯夏提出的「破窗谬误」，能够通俗且精准地解释战争的负面经济逻辑：一扇窗户意外破损，投入资金修缮的过程看似带动了就业、激活了小额经济活动，但本质上只是消耗社会存量财富，并未创造任何新增经济价值，同时挤占了原本可用于科技创新、产业升级的优质社会资源。

战争，则是这一经济谬误的宏观极致演绎。冲突带来的基础设施损毁、能源枢纽瘫痪、航运体系中断、产业产能停滞，会同步造成三重负面冲击：

· 实体资产灭失；

· 生产能力萎缩；

· 市场未来财富预期崩塌。

战后重建工作仅能收复原有财富基准，无法产生经济增量，反而持续消耗社会核心资本。与此同时，地缘冲突引发的全球供应链断裂、大宗商品供给紧缺，会催生烈性供给侧通胀，最终形成经济停滞+高通胀的滞胀格局，持续压缩企业盈利空间、削弱居民消费能力。

结合四维定价理论的核心逻辑：基本面是资产定价的底层边界，决定资产的长期价值中枢。当前全球实体经济在地缘冲突拖累下持续走弱，基本面系统性弱化，为本轮全域资产估值下调奠定了不可逆的宏观基础。

二、定价核心｜四维定价框架下，流动性主导市场

笔者创立的四维定价理论，以基本面、市场预期、资本叙事、资金流动性四大维度构建完整的资产定价分析体系。四大因子相互博弈、共同决定资产价格走势。

在常规平稳市场中，四大维度均衡发力、相互制衡；但在极端危机周期中，流动性会取代基本面、预期与叙事，成为主导所有资产涨跌的终极核心变量。这也是笔者判断本轮市场大调的核心理论依据。

当前市场的显性风险集中在高估值泡沫、企业盈利承压等层面，但真正的隐性核心风险，是全球美元流动性的系统性、持续性收紧。长期以来，全球资本市场依靠资本叙事包装高估值科技资产——中美市场大量新股脱离业绩基本面，仅凭行业故事、成长预期推升估值。市场乐观情绪被刻意放大，完美掩盖了流动性逐步萎缩的真相。

资本叙事可以短期扭曲市场预期，但无法长期对抗流动性趋势。无论是股票、债券、贵金属还是另类资产，所有品类的价格波动，最终都由市场流动性充裕程度决定。当全球流动性进入收缩下行周期，再完美的市场叙事、再乐观的成长预期，都无法支撑高位资产价格。在极端环境中，流动性因子统领一切定价逻辑——它是决定市场趋势的终极力量。

三、信号验证｜大类资产全面击穿「五与十理论」临界关口

相较于滞后的经济基本面数据，实时的大类资产价格信号是预判市场风险最直观、最精准的依据。当前所有市场信号，均完全契合笔者五与十理论的危机界定标准。

该理论的核心定义：5%与10%是资本市场的两大生死心理阈值——利率、波动率等核心指标突破该区间，意味著常规市场格局终结，市场进入系统性风险出清的极端周期。

当前，全球核心债市已释放明确危机信号：

· 美国30年期国债收益率突破5%，10年期美债收益率站稳4.5%上方；

· 日本30年期国债收益率同步突破4%，创1996年以来新高。

美日两大全球核心定价债市同步突破临界阈值，彻底打破了长期稳定的全球利率体系。

日圆作为全球核心廉价融资货币，其利率上行直接导致万亿级套息交易体系松动。全球机构借入廉价日圆投资海外高收益资产的模式难以为继，资金集中平仓、跨境回流，如同抽水机一般抽离全球底层流动性。受此影响，传统股债对冲、黄金避险的经典策略全面失效——股票、债券、贵金属同步下跌，另类资产如数字货币同样未能幸免，「三杀」乃至「四杀」行情持续上演。

本轮风险集中爆发，源于两大现实诱因：

1. 中美高层会晤未能有效缓和中东地缘危机，冲突持续发酵，推升全球通胀与避险恐慌；

2. 美国财政赤字持续走高、债务压力加剧，推动美债收益率上行，收紧全球美元流动性。

多重变量共振下，市场彻底击穿五与十理论的心理关口，系统性风险全面释放。

四、趋势预判｜极端周期中，高贝塔资产迎深度调整

依托四维定价理论与五与十理论的双重研判，笔者认为：当前市场调整并非短期技术性回调，而是一轮流动性枯竭、基本面走弱、地缘风险共振引发的深度大调。市场无序恐慌踩踏行情正在加速临近。

在常态环境中，各类资产波动相对独立，分散投资、股债对冲、黄金避险能够有效抵御局部风险。但在当前极端周期——利率突破5%、市场波动率突破10%双重临界值——所有资产相关性趋近于1。传统投资体系、量化交易模型、风控对冲策略可能全面失效，市场彻底脱离理性估值区间，完全由流动性与恐慌情绪主导。

在此背景下，高贝塔资产成为风险重灾区。这类资产高度依赖宽松流动性与乐观市场叙事，缺乏基本面支撑。一旦流动性收紧、情绪退潮，便会开启无底线杀跌行情：高位成长科技股、题材小票、高杠杆另类资产的下跌空间巨大。

需要特别强调的是：阈值击穿后的市场调整并非线性波动，而是加速崩跌。盲目抄底、博弈反弹的操作，在当前周期中风险极高。

五、市场分化｜A股与港股具备相对抗跌属性

放眼全球，本轮系统性大调中，A股与港股市场将呈现明显的分化特征，整体跌幅会显著小于欧美高估值市场。笔者判断其具备相对抗跌性，核心源于两大支撑逻辑：

1. 累计涨幅有限，泡沫积累不足

本轮行情启动以来，A股、港股整体指数累计涨幅有限，并未积累大幅泡沫，不存在欧美市场高估值崩盘的基础。

2. 人民币汇率韧性形成缓冲

近期人民币汇率走势偏强，有效缓冲了外部美元流动性收紧的冲击，降低了外资集中出逃的风险。

但需要客观看待市场规律：在全球全域性风险出清周期中，没有市场能够完全独善其身。A股与港股仅具备相对抗跌优势，无法规避全球资金恐慌带来的阶段性调整压力。投资者仍需保持谨慎，严控整体持仓风险。

六、投资结语｜极端危机周期，坚守「现金为王」准则

综合来看，三大核心风险正在共振：

· 地缘战争持续毁灭社会存量财富、弱化经济基本面；

· 美债收益率上行重塑全球利率定价体系；

· 日圆套息交易逆转抽离全球廉价流动性。

它们彻底颠覆了常态化的金融市场运行规则。

基于四维定价理论与五与十理论的实战研判，当前市场已进入危机级别的极端周期。所有博弈题材、追逐高收益的激进投资策略均已失效。笔者坚持稳健优先的核心思路，建议投资者：

· 短期内规避所有高贝塔风险资产；

· 避免波段博弈与左侧抄底操作；

· 将保全本金作为第一投资目标。

在市场恐慌出清结束、流动性与市场阈值回归常态之前，留存充足现金、收紧风险敞口、保持耐心观望，是穿越本轮大调行情的唯一稳健方式。

金融市场始终遵循先出清风险、再收复行情的规律。守住本金、储备充足流动性，方能在风险释放完毕后，精准捕捉市场底部的确定性投资机会。

陈新燊

作者简介：资深金融人

现任全国资产管理标准化技术委员会顾问