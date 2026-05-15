特朗普访华︱打乱议程为Visa争取生意 称支付巨头遭华「封杀」促中国改善市场准入

据彭博报道，美国总统特朗普在北京与中国国家主席习近平会晤期间，提出要求中方让支付巨头Visa更广泛地进入内地市场，为中国消费者及企业提供支付服务。特朗普接受访问时直言，Visa目前在内地遭到「封杀」，已当面向习近平要求改善市场准入。

Visa行政总裁Ryan McInerney是次随同特朗普访华，属约30名美国企业高管代表团成员之一。特朗普接受Fox News访问时表示，他在峰会期间打乱原定的议程，邀请随行企业家向中方介绍其在华业务，并敦促习近平，要求改善市场准入条件。

特朗普形容，「我说，让Visa进来怎么样？Visa是一间大公司。出于某种原因，他们被封杀了，也许这个限制将会消失。」

Visa进度落后Mastercard及Amex

美国支付网络为进入中国大陆庞大支付市场而展开的争夺战，一直是中美贸易争议的焦点。中国虽然早在2015年6月起已允许外资银行卡清算机构通过设立子公司或收购本地公司来获取牌照，从而结束国有企业中国银联的垄断局面。

资料显示，万事达卡（Mastercard）成为首家获得批准的外国支付网络，透过与当地合作伙伴网联（NetsUnion）成立合资企业，在中国境内进行国内人民币银行卡交易清算；此外，美国运通（American Express）也已达成协议，与中国合作伙伴共同开展银行卡清算业务。然而，Visa 目前尚未获得在华的营运许可证。

内地支付市场规模逾963万亿

根据中国人民银行数据显示，截至2025年底，内地银行卡流通量高达102亿张，去年全年的银行卡交易总额录得963.6万亿元人民币（约142万亿美元）。