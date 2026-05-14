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中国4月人民币贷款减少100亿远逊预期 M2增长8.6%胜预期

宏观经济
更新时间：17:47 2026-05-14 HKT
发布时间：17:47 2026-05-14 HKT

人民银行公布，中国首4个月新增人民币贷款8.59万亿元（人民币，下同），按首3个月8.6万亿元计，单计4月则减少100亿元，远低于预期新增3000亿元，时隔9个月再度减少。

新增贷款首四个月分部门看，住户贷款减少4902亿元，其中短期贷款减少6102亿元，中长期贷款增加1199亿元。企事业单位贷款增加8.99万亿元，其中短期贷款增加3.67万亿元，中长期贷款增加5.01万亿元。票据融资增加1429亿元。非银行业金融机构贷款减少1935亿元。

专家：贷款总量庞大 告别高增长成新常态

内媒引述专家指出，目前中国贷款总量庞大，已经告别了早年「高增长、扩规模」的路径，增速较之前放缓或将成为新常态。专家续指，社融及M2增速持续高于名义经济增速，反映当前社会融资条件处于宽松状态，实体经济有效融资需求得到了满足。

4月社融规模存量增7.8%

人行又公布，4月底社会融资规模存量为456.89万亿元，按年增长7.8%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额276.9万亿元，增长5.6%。今年首4个月，社会融资规模增量累计为15.45万亿元，按年减少8930亿元。

M1增5%

至于截至4月底，广义货币（M2）余额为353.04万亿元，按年增长8.6%，高于预期；狭义货币（M1）余额114.58万亿元，按年增长5%。流通中货币（M0）余额14.75万亿元，按年增长12.2%。内地首4个月净投放现金6530亿元。

存贷款方面，4月底人民币存款余额342.68万亿元，按年增长8.9%；首4个月人民币存款增加14万亿元。4月底人民币贷款余额280.5万亿元，增长5.6%。

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