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远离中东 石油巨企转战阿拉斯加开采石油

宏观经济
更新时间：17:07 2026-05-14 HKT
发布时间：17:07 2026-05-14 HKT

美伊战事冲击下，国际石油巨企重新审视开采石油的据点，以往一些吸引力较差的目的地，现在成为热门之选，其中包括北美历史悠久的石油及天然气重镇阿拉斯加。

阿拉斯加石油储备区租赁权 吸引多间石油企业竞投

阿拉斯加虽然是美国历史最悠久的石油及天然气产区，但近年产油项目只有康菲石油牵头的Willow油田项目，以及澳洲Santos公司的Pikka油田项目。但现在阿拉斯加再次成为国际大型能源公司积极进驻的地方。

根据沙地阿美估计，自美伊战事爆发以来，约有10亿桶石油供应从市场上消失，因此，寻找替代供应来源变得迫在眉睫。今个月初，阿拉斯加国家石油储备区的租赁权拍卖，吸引了Exxon、Shell及Repsol等石油巨头参与竞投，总成交额达破纪录1.63亿美元。

拜登任总统期间，阿拉斯加国家石油储备区未有举行任何租赁权拍卖。去年底特朗普政府重启土地租赁拍卖，提供总面积约550万英亩土地，未来10年阿拉斯加将举行共5次租赁权拍卖。

Shell于2015年撤出阿拉斯加 损失70亿美元

Shell曾于2015年撤出阿拉斯加，当年因为钻探活动失败，带来70亿美元损失。Shell执行长Wael Sawan表示，今次租赁的土地，是位处阿拉斯加另一个区域，并指今次是一个陆上勘探机会，位于一个已经生产多年的成熟盆地。

除了石油，天然气是吸引能源企业转战阿拉斯加另一诱因。美伊战争导致全球20%天然气供应中断，令能源企业对阿拉斯加天然气出口计划兴趣激增。对石油巨企及能源企业而言，远离中东的阿拉斯加，最大卖点是提供一个可以安全勘探及开采的地方。

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