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印度黄金白银入口关税增逾倍 以捍卫卢比汇率

宏观经济
更新时间：14:25 2026-05-13 HKT
发布时间：14:25 2026-05-13 HKT

印度上调黄金及白银的入口关税，以捍卫卢比汇率。印度总理莫迪早前曾呼吁国民放弃购买黄金及减少不必要出国旅行，以帮助稳定卢比汇价。

黄金白银入口关税提高逾倍

根据两份官方命令，印度政府已将黄金及白银入口税，从6%上调至15%，增幅超过一倍。当中包括10%基本关税，以及5％农业基础设施及发展税。

印度为世界第三大石油入口国，美伊战事爆发后，中东能源运输中断，令印度通胀问题持续升温。黄金为印度第二大入口商品，入口增加令外汇大量流出，印度卢比汇率跌至历史新低。美元对印度卢比最新报95.7375，处于历史最高位。

莫迪早前公开呼吁国民 停买金一年

据报印度央行日前出手干预汇市，出售美元以减缓卢比贬值速度。印度总理莫迪，早前已呼吁放弃购买黄金一年及减少出国旅行，为稳定卢比汇率出一分力。莫迪亦呼吁国民乘搭公共交通工具及居家办公，以节省燃料消耗。

印度几乎所有黄金需求均依赖入口，去年入口量达710吨。印度一直有买金储金文化，由储蓄、婚礼及宗教节日中，黄金均占重要角色。

印度政府仍在研究其他紧急方案，包括提高燃油价格并限制电子产品等非必需品入口。

 

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