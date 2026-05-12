伊朗战事影响供应链 DWS下调欧股至「中性」 欧元区加息可能性高

DWS全球首席投资总监 Vincenzo Vedda表示，欧美首季业绩表现普遍理想，但该行已调整地区配置偏好。欧洲市场较易受伊朗战事所引发的供应忧虑影响，而美国市场则大幅受惠于AI资本开支（capex）热潮。因此，我们将欧股下调至「中性」，并将美股上调至「中性」。

料联储局明年才减息

他指，美股的支持因素不止来自较佳的盈利前景，亦包括联储局减息的可能性，惟相关减息或需待2027年才出现。相对而言，欧元区目前加息的可能性更高。若海湾局势未有进一步军事升级，强劲的业绩表现相信可为股市提供进一步支撑。然而，伊朗战事所引发的供应限制，或将于第二及第三季才真正反映于企业销售及盈利数据。此外，估值水平再次趋于偏高，除了资讯科技及通讯板块外，不少与AI资本开支相关的工业及原材料股份的估值亦显得较为进取。

能源板块下调至「中性」

行业方面，该行关注于AI相关领域中持续面临供应瓶颈的企业。鉴于霍尔木兹海峡封锁后石油板块表现强劲，已将能源板块由「正面」下调至「中性」看法。至于传统化石能源企业，不论海峡继续封锁抑或日后逐步重开，相关下行及上行风险现已大致反映于股价之中。另一方面，可再生能源供应商仍有望进一步受惠于需求结构性转变。

黄金方面，他指中长线仍然看好。金价料继续受多项结构性因素支持，包括各国央行持续增持黄金，以及市场对美元前景仍存忧虑。不过，短线来看，若股市表现强劲及孳息率处于高位，或会限制金价进一步上升空间。

油价料维持高位

短期内，由于全球逾一成石油产量仍未重返市场，预期油价仍会维持高位。与此同时，炼油产能亦见下降；俄罗斯炼油设施再受破坏，进一步限制成品油出口，令依赖进口石油产品国家面对更严重短缺。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）已同意由6月起将每日产量上限提高至18.8万桶，加上阿联酋宣布退出OPEC，预料有助冲突结束后增加市场供应。整体而言，他预期油价将在高位徘徊一段时间；待伊朗冲突告一段落后，供应有望回升，并带动全球原油库存快速回补。