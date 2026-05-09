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中东局势左右欧洲加息预期 拉加德指6月决定须看数据 慎防行动过早或太迟

宏观经济
更新时间：17:52 2026-05-09 HKT
发布时间：17:52 2026-05-09 HKT

欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行正密切权衡伊朗战争的应对措施及其对通胀的影响，以确保行动不会过早或过晚。她指出，决策者正面临「巨大的不确定性」，并需要「更多数据」来了解这场冲突带来的后续影响。对于欧洲央行是否会如外界预期的那样在下个月加息，她拒绝明确表态。

拉加德表示，「我们不断在反应过快的风险与反应太慢的风险之间挣扎，我们必须找到正确的路径，引导我们的经济迈向 2% 的中期通胀目标。」

欧洲央行于4月30日维持利率不变，但发出6月可能加息的讯号。斯洛伐克央行行长卡日米尔（Peter Kazimir）早前直言，6月加息「几乎不可避免」，但其他委员则抱持更审慎态度，强调必须评估更多数据。 同时，多数分析师和投资者仍预期6月会加息，投资者更预估年底前至少还会有一次加息行动。 

央行使命与市场预期有别 

拉加德强调，央行的判断基准与市场有所不同。她指出，市场虽然也在观察相同的指标，但欧洲央行试图尽最大努力找出如何将通胀降回2%的方法。「这就是我们与市场最大的不同之处，因为市场并没有这样的迫切使命。」

她补充，最终的利率决策将取决于危机的深度、持续时间及后续影响。在作出任何决定前，当局需要更多的数据、更清楚物价的走向，并充分了解它对间接成本与薪酬谈判造成了哪些影响。

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