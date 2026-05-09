美股狂飊被指已脱离经济现实 「沽神」警告AI泡沫趋末期 「半导体指数狂飙全凭概念」

曾准确预测2008年金融海啸、「沽注一掷」原型人物Michael Burry近日再次发出警告，指当前市场对AI的疯狂追捧，与2000年互联网泡沫爆破前的最后阶段极为相似。他在Substack发文直言，市场已完全无视就业报告或消费者情绪等经济数据，股价上升仅因其「一直在升」。与此同时，另一传奇对冲基金经理Paul Tudor Jones亦认同现时具1999年影迹，惟料升势或可再维持一至两年，但提醒一旦调整将会极为惊人。

美股走势脱离经济数据逻辑

据CNBC报道，「沽神」Michael Burry于Substack中指出，他在一次长途驾驶中收听财经电视及电台报道时，发现市场除了AI外，整天几乎没有人在讨论其他话题。他直言，目前的股市已不再以逻辑方式，对就业报告或消费者情绪等经济数据做出反应。

以标普500指数周五（8日）再创下历史新高为例，交易员仅聚焦于稍优于预期的4月份就业报告，却无视创下历史新低的消费者情绪数据。Burry直言，「股市升跌并非因为就业或消费者情绪，它们一直向直线飙升，纯粹是因为它们『一直在升』。大家仅凭一个每个人都以为自己理解的两个字母概念（AI）在投资，这种感觉就像1999年至2000年泡沫破裂前的最后几个月。」

美股周五收高，科技股领涨，标普500指数和纳斯达克综合指数再创历史新高。道琼指数升0.02%，报49609.16点；纳指升1.71%，报26247.08点；标普500指数升0.84%，报7398.93点。 三大指数周均录得升幅，标普与纳指均为连续第六周上涨。

记忆体晶片制造商的股价周五普遍上涨，美光收高15.49%，股价创历史新高，成交456.83亿美元，市值突破8000亿美元。4月底以来，美光科技与闪迪两只股票的累计涨幅均已超过40%，成为费城半导体指数中表现最好的成分股。

费半指数今年累飙65%

Burry更将近期费城半导体指数（SOX）的走势，与2000年3月科技股崩溃前的暴涨轨迹作比较。数据显示，该指数在本周内已上升超过10%，将今年至今的升幅推高至65%。

事实上，过去两年投资者疯狂涌入AI相关股份，推动美国主要指数多次刷新历史新高。其中，与AI基础设施及软件相关的半导体公司和超大型科技龙头引领这波涨势，生成式AI的热潮持续推高相关企业的估值。

Jones：目前与1999年相似

另一位知名对冲基金经理Paul Tudor Jones亦对现状持有类似看法。他表示，当前的环境感觉与1999年非常相似，即距离科技股在2000年初见顶前约一年的时间。

不过，Jones对后市的看法较Burry稍为乐观，他预计这股升浪可能还会持续一到两年。但他同时发出严正警告，若估值进一步扩张，最终的市场修正可能会非常剧烈。Jones指出，假设股市再上升40%，股市市值占GDP的比重可能达到300%至350%的水平。他直言，「投资者必须意识到，未来将会出现一些令人惊心动魄的修正。」