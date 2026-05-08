美国贸易法院裁定 特朗普10%全球关税「违法」

美国贸易法院于周四裁定，特朗普新征收的10%全球关税违法，认为美国政府不能依据1974年《贸易法》第122条征收关税。

法院指10%全球关税 不符合紧急状况条件

贸易法院以法官2比1投票结果作出裁决。法院指第122条原意是在美元面临急剧贬值，或美国出现严重国际收支失衡时，准许总统实施最长150天紧急关税措施。

法院认为特朗普今年2月行政命令主张的「长期贸易逆差」，并不符合相关紧急条件，缺乏足够法律基础。

提出诉讼的中小型企业认为，新征收的10%全球关税，本质上与之前遭最高法院否决的措施相似，只是以不同法律条文再包装，仍是对全球商品课税。

法院又认为征收10%全球关税措施，规避了美国最高法院于1月份推翻特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA) 实施的关税措施裁决。

关税退税支票 预计今年夏季才寄出

美国政府于周一启动了关税退税网站，对一直要求退税的入口商来说，是一项重大进展。

现时逾2.5万家入口商已申请退税，包括Costco及FedEx。美国政府预计理赔审核过程可能需要45天，支票处理则需要60到90天，退税支票或要到今年夏季才可以寄出。