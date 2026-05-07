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据报LVMH拟启动重组 出售多个品牌 应对奢侈品市场寒冬

宏观经济
更新时间：18:02 2026-05-07 HKT
发布时间：18:02 2026-05-07 HKT

为应对奢侈品市场寒冬，据报LVMH集团计划推动40年来最大资产重组，部署出售多个品牌套现数十亿欧元资金，当中包括Marc Jacobs、Fenty Beauty及Moët Henness。

拟售资产涵盖服饰、酒类、美妆及媒体

现时LVMH集团拥有逾75个品牌，据《金融时报》报道，计划出售的多个品牌，涵盖服饰、酒类、美妆及媒体等不同范畴。

服饰方面，美国品牌管理公司 Authentic Brands Group之前洽谈收购Marc Jacobs告吹，但该品牌仍处于待价而沽状态。

美妆品牌出售目标包括Fenty Beauty、Make Up For Ever 及 Fresh 等品牌。当中LVMH持股50%的Fenty Beauty，摩通对股份估值达15至25亿欧元。据报日后LVMH将专注发展Dior Beauty和Guerlain等较高端美妆品牌。

销售业务表现较差的Moët Henness一直物色潜在买家，亦可能出售旗下冧酒品牌Eminent及位于Napa Valley著名酒庄Joseph Phelps Vineyards。

媒体业务方面，LVMH集团拟出售旗下《巴黎人报》（Le Parisien）。据报考虑到法国大选等政治因素，出售媒体业务仍未取得集团主席Bernard Arnault 家族成员的共识。

过去18个月积极「瘦身」 拟竞购Armani少数股权

LVMH集团自2000年以来，已进行逾200百宗收购，包括收购Tiffany & Co及Bvlgari。过去18个月，LVMH集团已积极「瘦身」，出售多项资产及持股。包括潮流品牌Off-White，DFS大中华区业务，以及Stella McCartney 48%持股。

虽然持续出售品牌及资产，LVMH仍未停止收购具价值资产，据报集团正考虑竞购Armani少数股权，该集团被列为创办人Giorgio Armani遗嘱中属意的买家之一。

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