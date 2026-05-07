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中美据报考虑就AI启动官方对话 两国竞争如军备竞赛 忧爆无力管控危机

宏观经济
更新时间：14:22 2026-05-07 HKT
发布时间：14:22 2026-05-07 HKT

美国总统特朗普拟于下周四至周五（14至15日）访华之际，据《华尔街日报》引述消息报道，中美双方正考虑就人工智能（AI）启动官方对话，并指目前两国AI竞争正有演变为数字时代「军备竞赛」之势。

应对AI模型异常行为等风险

报道指出，中美若能建立AI官方对话，将反映出双方均认识到竞相开发更强大的AI模型，可能引发一场两国政府都无力管控的危机。虽然拜登政府时期曾与中国启动对话，但成果有限，其后风险亦有增无减。

报道又指，双方都希望建立一套常态化对话机制，以应对AI模型异常行为、自主军事系统，以及非国家行为者利用强大开源工具发动攻击等风险。

贝森特料牵头负责AI事务

一位熟悉美方立场的人士表示，美国财长贝森特牵头负责美方在AI领域事务，而美国政府正等待中方指定对应的牵头人。接近北京方面人士则透露，到目前为止，一直是中国财政部副部长廖岷参与同美方关于建立此类对话的磋商。

另一方面，在官方层面之外，一些分析师亦已在探讨此类对话最终可能取得甚么成果，以及后续是否会催生更具体的危机管控机制，例如设立高层领导人之间的AI沟通热线。

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