陈茂波称地缘政治改变全球模式 金属贸易正重组 港角色更具战略意义

伦敦金属交易所（LME）亚洲金属研讨会今日（7日）举行，财政司司长陈茂波于致词时表示，AI、数据中心、可再生能源及先进制造业，正是推动金属需求快速增加，但是在过去几年间，在过去几年，地缘政治冲突、战争和供应链冲击，已从根本上改变了全球贸易模式，金属贸易的地理格局正在重组，近期的中东的冲突进一步为金属供应链带来压力，基本金属价格波动加剧，在此背景下，香港作为金属贸易枢纽的角色变得更具战略意义。他续指，国家「十五五」规划首次明确支持香港发展大宗商品交易生态，香港在「一国两制」的制度下，拥有自由港、低税制、高效的交通运输等优势，将会承担连接内地与国际市场的重要使命。

推进多项促进大宗商品措施

陈茂波还表示，香港正推进多项促进大宗商品发展的措施，如政府已成立由他担任主席的「大宗商品策略委员会」，制定涵盖实物贸易、金融交易、物流以及与内地市场联通的长远策略，而LME在仓储方面的合作是这项工作的重要部分，另外，这香港亦积极发展黄金交易，如本港已建立一个黄金仓储系统，计划今年进行试运。

陈茂波还透露，随着全球大宗商品市场在规模和复杂程度上持续增长，对高效、专业的争议解决机制的需求也日益增加，政府与国际调解院正合作研究设立大宗商品交易专属调解员名册的可行性，以为上游开采、生产，和下游仓储和交付等各个环节产生的争议，提供中立、专业的调解服务。

LME对港实物市场具重要意义

港交所行政总裁陈翊庭致词时亦表示，港交所包括LME在内的强劲业绩延续至今年，这主要受惠于在现时地缘政治不确定的因素下，促进资金分散投资，继而流入香港这个具备影响力的国际金融中心，同时这也推动了金属市场交易活跃。同时港交所持续改进，亦让香港准备好合适的渠道、平台和产品，把握了全球多元化带来的机遇。

她续指，近年来，已有150年历史的LME一直致力于推动提升市场长期健康与效率的措施，这些措施让LME能够在波动的环境下提供了有序的金属市场交易，并吸引了新会员中信里昂证券英国（CLSA UK）加入。她续指，现在LME在港已设立15个认可仓库，并已接近饱和，这对香港实物市场具备非常重要意义，未来港交所将会探索如何让投资者更广泛地接触商品市场，包括于今年稍后推出电子期权，并引入人民币相关抵押服务。

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