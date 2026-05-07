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据报中国要求多间大型银行 暂停向受美国制裁炼油企业发放新贷款

宏观经济
更新时间：12:09 2026-05-07 HKT
发布时间：12:09 2026-05-07 HKT

据报中国金融监管机构要求大型银行，暂停向五家遭美国制裁炼油企业发放新贷款，以审查相关公司的业务往来。

要求暂停发放新贷款 及暂缓催收现有贷款

据《彭博》引述消息人士报道，中国金融监管机构要求多间大型银行，暂停向恒力石化（大连）等五间遭美国制裁的炼油企业，发放新贷款。

据报监管机构并要求大型银行暂缓催收现有贷款，以及审查五间炼油企业的业务往来，并等待进一步指示。

指购买伊朗石油 美国财政部上月实施制裁

今年4月美国财政部以购买数十亿美元伊朗石油为理由，对恒力石化（大连）等五间炼油企业实施制裁。受制裁影响，相关炼油企业或面临接收原油困难，或须以其他名义出售炼油产品。

财政部长贝森特上月表示，美国警告两家中国银行，如发现银行与伊朗进行交易，将会受到二级制裁。

美国公布实施制裁后，中国商务部正式正式发布禁令，要求任何个人与实体不得执行、不得承认、不得遵守美方对相关五间中国企业的制裁。

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