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汇丰上调香港今明两年GDP预测 料中东直接影响有限 本地动力渐巩固

宏观经济
更新时间：11:32 2026-05-07 HKT
发布时间：11:32 2026-05-07 HKT

汇丰环球投资研究今日（7日）发表最新香港经济报告，上调2026年及2027年香港GDP增长预测，分别由之前的2.7%及3%，升至3.8%及3%。汇丰环球投资研究大中华区高级经济师辛怡然表示，基于今年首季GDP表现强劲（按年增长5.9%）、中东冲突的直接影响相对有限，以及本地经济动力逐步巩固，因此对香港经济前景转为更为正面。

大部份能源进口来自内地

报告指出，香港经济以服务业为主，虽然几乎全数能源均依赖进口，但大部分来自中国内地、中东比例较低，政府亦已推出燃料补贴及降低隧道收费等措施，以缓解部分影响。此外，在不确定性上升的环境下，香港作为「避风港」的吸引力，或可吸引寻求稳定的资本流入。

报告又指，人工智能（AI）带动的需求热潮，以及与中国内地相关贸易的回暖，预计将成为今年贸易的重要支撑。不过，若中东冲突持续及拖累全球需求，仍构成下行风险。

楼市复苏带来财富效应

随著住宅物业市场复苏持续增强，亦带来正面的财富效应，加上劳动市场改善，消费表现已有所提升。该行预期今年消费将转向更多非必需品及服务开支。

投资方面，预计将受惠于政府加快推动大型项目（如北部都会区）及人工智能相关需求。此外，基建债券提供的财政支持，加上相对宽松的货币环境，亦有助维持投资动力。

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