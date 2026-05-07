日经突破62000点大关 南韩超越加拿大成全球第七大股市

受晶片股推动及美伊接近达成终战备忘录消息刺激，日韩股市今早齐创新高。日经冲破62000点大关，南韩KOSPI指数再创新高，股市市值更超越加拿大，成为全球第七大股市。

日股科技股领涨 矿业受压

日股在长假期后开市，首次突破62000点大关。现报62915点，升5.72%。

AMD市值突破6,800亿美元，执行长苏姿丰表示代理式 AI (Agentic AI) 正快速推升全球 AI 采用速度，带动CPU需求大幅升温，消息刺激日股科技股板块领涨，Ibiden上升22.36%，半导体制造商瑞萨电子上升13.88%。

资产管理公司高级投资组合经理池田隆正表示，日股大升主要受晶片股强劲表现带动。他认为美伊和平方案内容尚未明确，但市场普遍预期不会再发生进一步的军事行动。

受石油价格下挫拖累，日本矿业股受压，日本最大的石油及天然气勘探公司Inpex股价挫6.44%。

KOSPI指数曾破7500点大关 总市值今年爆升71%

南韩KOSPI指数今早首次突破7500点大关，现报7371点跌0.18%。

受三星及SK海力士等晶片股驱动，南韩股市总市值今年累升71%至4.59万亿美元，超越加拿大4.5万亿美元市值，加拿大股市今年累升7%。

Eugene 资产管理公司投资长 Ha SeokKeun预计，受受 AI 驱动的记忆体晶片周期推动，韩股市值有望进一步上升。 Ha SeokKeun认为加拿大股市因过度集中于能源和金融行业，市值扩张受到更多限制。