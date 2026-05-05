美国掀建厂潮 台积电三星「真动工」 车企药厂加速回流

台积电在美国亚利桑那州的先进封装厂终于落实，集团近日在加州「北美技术论坛」上公布，封装厂已动工，预定2029年建成投产，将引进CoWoS及3D-IC等先进封装技术。这意味着台积电在美国的布局，由晶圆制造补上封装这一关键拼图。与此同时，三星、Nvidia、格罗方德亦在美国「真动工」。专家预测，基于供应稳定及安全考虑，此趋势将持续，美国在全球晶片市场的占比，料从约12%低位显著回升。过去常被讥为「PPT建厂」的制造业回流，如今终于渐见实质进展。

台积电表示，除了封装厂，亚利桑那的首座晶圆厂今年产出也将较去年增加八成。台积电并非唯一在美国加码投资的企业。三星在德州泰勒市的工厂已进入试营运阶段，EUV光刻机测试启动，蚀刻及沉积等主要装置分批上线。厂区面积达485万平方米，超过三星韩国平泽及华城厂的总和。目前办公区有1000人上班，地盘每日出入7000人，三星更外派大批王牌工程师坐镇。值得留意的是，三星韩国平泽P4厂产线建设已明显放慢，资源优先拨往美国，并已获美国《晶片法案》补贴，目标是在2026至2027年间与台积电争夺NVIDIA、AMD、Tesla等AI晶片大客户定单。

另一晶片企业英伟达则承诺投资5000亿美元在美国本土生产AI晶片，下一代晶片已在亚利桑那州启动。格罗方德亦表示投资160亿美元，将先进半导体制造迁回美国。见到企业回流之势的美国总统特朗普，上月在白宫活动上高兴地扬言：「我们正把晶片公司带回美国，规模前所未见，很快便会拥有接近五成的晶片市场。」

经济学者李兆波认为，基于供应稳定及安全考虑，这股趋势将会持续。即使美国未必能达到五成市场份额，但占比必定会从早前约12%的低位显著回升。

车企重金押注美生产线

晶片之外，汽车业是另一股回流主力。跨国汽车制造商斯特兰蒂斯（Stellantis）承诺投资130亿美元，用于美国制造业，为该公司有史以来最大单笔投资，将使美国国内产能扩大50%。公司将在伊利诺伊、俄亥俄、密歇根及印第安纳州工厂开发5款新车型，直至2029年，预计创造逾5000个就业机会。

5款新车中仅一款为「增程型电动车」，其余仍是燃油车或混能车。为何押注燃油车？黄河科技学院客座教授张翔指出，背后是美国政策大转向。特朗普上台后推翻拜登时期的新能源汽车补贴，并计划恢复燃油车发展。斯特兰蒂斯的核心产品以吉普车、农夫车等燃油车为主，现有技术储备恰好与美国当前政策契合。为争取盈利，公司正推进回流美国的计划。这一计划有实际投资支撑，并非空谈。

特朗普上月扬言：「加拿大、墨西哥、德国和日本的汽车公司都来美国建厂。」为进一步逼使欧洲车厂迁美，特朗普上周五（1日）宣布，将欧盟汽车及货车进口关税由15%大幅提升至25%。他指控欧盟未遵守双方同意的贸易协议，称「如果在美国工厂生产，将不会有任何关税」。

医药供应链弃中移美

制药业亦在美国制造回流行列。礼来公司宣布投资逾60亿美元，在阿拉巴马州兴建生产基地，用于减肥药及注射剂，预计2032年投产。这是礼来史上第二大制造项目，仅次于印第安纳州的70亿美元工厂。特朗普透露，曾问礼来若无关税会建几多间厂，对方回答：「一个也不会。」

此外，强生投资550亿美元、阿斯特捷利康500亿美元、必治妥施贵宝400亿美元，多间药厂均在美国扩张。值得注意的是，必治妥施贵宝同时出售其中国合资企业控股权。该厂成立于1982年，是改革开放后首间中美合资药厂。一边在美国建厂，一边从中国退出，似乎折射出其供应链重心正由中移美。

与建厂消息呼应的是制造业回暖数据，包括ISM指数创2022年以来新高，当中新定单及生产指数持续扩张，4月费城联储制造业指数亦大幅飙升。宏观指标与台积电、三星、礼来等工地现场互相呼应。不过，白宫公布的投资总额屡被质疑「注水」，美国制造业回流真实情况，仍需更多时间验证。