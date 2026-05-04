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预期、叙事与估值：资本市场四维定价理论重构（中篇）｜陈新燊

宏观经济
更新时间：08:00 2026-05-04 HKT
发布时间：08:00 2026-05-04 HKT

上篇内容，深入剖析了传统现金流折现模型（Discounted Cash Flow, DCF）在现代资本市场应用中的核心短板。该模型存在参数主观假设过多、长周期预测偏差极大、对科技企业无形资产估值存在天然盲区等问题，难以合理解释业绩稳定却股价持续下跌、基本面偏弱却行情逆势上涨等市场背离现象。同时，上篇系统论证了叙事经济学对市场定价逻辑的重塑作用，将抽象的市场故事转化为核心定价因子，拆解了汇率定价背后的国家信用多维预期博弈，以及全球跨市场资产联动的底层逻辑。面对当下复杂多变、充满反身性的金融生态，传统单一维度定价框架已难以适配市场需求，投资者亟需一套跳出单一归因、覆盖多维度动态博弈的全新认知框架与实战投资体系。

六、核心重构：陈新燊四维定价理论

6.1 理论构建核心逻辑

结合传统金融定价理论的逻辑严谨性，兼顾现代资本市场实战投资需求，笔者大胆提出陈新燊四维定价理论（Chan Sunsun Four-Dimensional Pricing Theory）。该体系摒弃脱离实战、仅停留在纸面的纯数理推导模型，以基本面、理性预期、市场叙事、流动性为四大核心定价维度，搭建客观、清晰、可落地的市场环境识别坐标系，打破单一因子归因的认知误区，还原资本市场作为复杂自适应系统（Complex Adaptive System）的真实面貌。

资本市场定价并非单一因子主导的线性过程，而是多维度因子动态博弈的结果。实战中，四大定价维度极少同向发力，多呈现相互拉扯、博弈制衡的状态：牛市中叙事与预期主导定价，流动性放大上涨弹性；熊市里流动性与基本面压制估值，情绪叙事持续降温；震荡市则四维度反复博弈，定价逻辑快速切换。成熟的投资框架，不应拘泥于单一逻辑线性推导，而应把握多因子动态平衡（Dynamic Equilibrium），根据市场周期阶段动态调整四维权重，而非机械套用固定估值模型。

6.2 四大定价维度核心定位

四大定价维度各司其职，相互影响、动态关联，共同构成完整的资产定价体系。基本面是资产价值的底层支撑，决定资产长期安全边界；理性预期是价格运行的核心牵引，引导资产价格中期走向；市场叙事是短期波动的关键推手，放大资产价格波动幅度；流动性是整个定价体系的基础介质，决定市场整体估值水位。四大维度权重随市场环境、周期阶段动态调整，共同决定资产最终定价。

七、四大核心定价因子深度解析

7.1 基本面因子：估值底层锚，决定能不能买

无论市场情绪、资金流向如何变化，基本面因子（Fundamental Factor）都是长期投资的核心基础，是资产长期价值的底层锚点，直接划定资产价值边界与安全边际（Margin of Safety）。微观企业分析中，投资者需剥离财务粉饰、剔除非经常性因素干扰，聚焦反映企业真实经营质量的核心财务指标，穿透数据表象规避虚假信息误导。

基本面分析以杜邦分析法（DuPont Analysis）为核心框架，将企业核心盈利指标净资产收益率（Return on Equity, ROE）拆解为销售净利率、总资产周转率、权益乘数三大驱动力，分别对应企业盈利能力、资产运营效率、财务杠杆水平，从根源判断盈利可持续性，甄别利润真实质量。

实操中需重点核查五大关键指标，全面衡量企业基本面成色：

一是营业收入真实内生增速（Organic Growth Rate），剔除并购、补贴、资产处置等非经营性增长，聚焦主营业务内生增长能力；

二是扣非后核心净利润率，规避短期一次性收益掩盖主业盈利缺陷；

三是自由现金流（Free Cash Flow, FCF）创造能力，关注经营性现金流对资本开支与分红的覆盖能力，这是企业长期价值创造的核心命脉；

四是资产负债率（Debt-to-Asset Ratio）及短期偿债指标，把控债务风险；五是投入资本回报率（Return on Invested Capital, ROIC）能否长期高于资本成本（Cost of Capital），这是衡量企业超额价值创造能力的核心标尺。

基本面的核心价值，并非预测短期股价波动，而是为投资组合筑牢风险防线。市场行情退潮、热点叙事破灭后，唯有高ROIC、现金流充沛、负债结构合理的企业，能抵御周期波动；而基本面孱弱、盈利虚高的标的，即使短期受资金追捧，最终也将回归价值本源。

7.2 理性预期因子：价格运行中枢，决定贵不贵

若说基本面解决资产「值不值」的问题，理性预期因子（Rational Expectation Factor）则解决「贵不贵」的问题。现代资本市场的本质，是交易预期差（Expectation Gap）而非事实本身，价格波动核心反映的是实际业绩与全市场一致预期（Consensus Estimate）的差值，这也是预期驱动定价的核心逻辑。

市场既是信息的接收器，也是信息的比较器，预期差方向直接决定价格走势。实际业绩优于一致预期，资产价格通常上涨；实际业绩不及预期，即便数据亮眼，股价也大概率回调。两类典型案例可印证该逻辑：其一，企业利润增速50%，但市场一致预期70%，业绩不及预期（Earnings Miss）引发股价回调；其二，困境企业预期亏损10亿元，实际仅亏损5亿元，超预期收复推动股价逆势上涨。

精准把握预期差，是投资者捕捉趋势反转、获取超额收益的关键。多数投资误判，并非看错基本面，而是忽视了现实与市场预期的差距。实操中需跟踪分析师盈利预测调整（Earnings Revisions）动能，分析师持续上调盈利预测、机构持仓集中，往往预示预期收复行情；反之，盈利预测下调、资金减持，即便基本面平稳，也需警惕估值回调风险。

同时需区分有效预期与无效预期，防范预期炒作风险。有效预期锚定产业落地、政策兑现、行业供需变化，有扎实基本面支撑，具备持续性；无效预期源于情绪炒作、虚假消息，无实际验证依据，易引发估值剧烈波动，最终回归理性。

7.3 市场叙事因子：短期波动核心，决定涨多快

现代资本市场中，叙事是引爆短期行情、放大价格波动的核心驱动力，能快速重塑市场群体认知与风险偏好，引导资金流向，决定价格偏离基本面的速度与幅度。AI算力、新质生产力、国产替代等优质产业叙事，可重构估值体系，赋予成长溢价；无实质支撑的概念叙事，易催生泡沫，逻辑证伪后将引发估值暴跌。

市场叙事（Market Narrative Factor）通过影响投资者未来增长预期、风险贴现率容忍度及交易拥挤度，阶段性改变资产估值倍数。当叙事形成市场共识，叠加充裕流动性，易触发「价格上涨—资金涌入—叙事发酵—持续上涨」的正向循环，即行为金融学中的动量效应（Momentum Effect），推动股价快速上行。但需警惕叙事周期两大风险：一是叙事过热，全市场共识达成、交易拥挤度触及历史极值，往往是资金获利了结、行情见顶的信号；二是叙事证伪，产业落地不及预期、技术商业化失败、政策转向，高估值资产将遭资金抛弃，回撤幅度远超传统价值资产。

结合中国资本市场特色，叙事因子常与政策导向高度共振，形成独特的政策叙事溢价。新质生产力、高端制造国产替代、碳中和等国家级政策方向，易成为核心叙事主线，吸引资金布局催生阶段性行情。精准把握政策叙事的发酵、兑现、退潮周期，是本土投资者获取波段超额收益的关键。

7.4 流动性因子：贯穿驱动介质，决定有没有行情

流动性（Liquidity Factor）是资产定价系统的总闸门，也是四维框架中具备宏观导向的核心因子，是连接其余三大维度的驱动介质。其不直接解释单一资产上涨逻辑，却决定市场整体Beta行情能否启动、波动幅度大小，对整体估值起决定性作用。

流动性判断不能单纯依赖利率变动，需搭建多维度宏观流动性跟踪体系，核心监测指标包括广义货币供应量（Money Supply, M2）增速拐点、社会融资规模（Aggregate Financing to the Real Economy, AFRE）增量与增速、央行资产负债表规模变化、市场信用利差、全球跨境资金流向等，通过多指标综合判断流动性周期走势。

流动性周期直接主导市场估值水平：量化宽松、信贷放量带来的充裕流动性，会降低市场风险贴现率，放大长久期成长资产远期价值，为叙事发酵、预期上行提供资金支撑，推升整体估值；央行加息缩表、信贷收缩引发的流动性收紧，将收紧资金面，弱化叙事驱动，倒逼市场回归基本面验证，无业绩支撑的高估值资产易遭遇戴维斯双杀。尤其需警惕信用利差急剧走阔，这往往是金融系统流动性枯竭、系统性风险爆发的前兆。

顺应流动性周期规律，是所有投资策略生效的前提。逆流动性周期操作，在资金面紧张时盲目做多高估值资产，大概率面临投资亏损，敬畏流动性周期是投资决策的重要原则。

八、实战风控：四维背离纠错机制与周期应对策略

8.1 四维因子背离核心成因

真实市场中，四大维度同步向好的戴维斯双击行情极为少见，多数时候市场处于多因子相互拉扯、维度背离的状态，这类背离主要由市场周期切换、资金情绪波动、政策环境变化引发。因此成熟投资者需具备两大核心能力：一是识别不同阶段主导定价因子的能力，二是严守风控、应对因子背离的实战能力。结合当下市场环境，重点拆解三大场景应对策略。

8.2 应对叙事与流动性双杀（滞胀或紧缩周期）

当企业基本面稳健、盈利预期未恶化，但前期支撑行情的宏大叙事逐步瓦解、逻辑证伪，同时宏观流动性明确收紧，央行加息缩表、信贷增速下滑、信用利差走阔，市场将迎来叙事与流动性双杀，投资者极易陷入价值陷阱（Value Trap）。

部分投资者易被低市盈率、低市净率等静态低估值指标迷惑，盲目抄底，却忽视流动性收紧对估值的持续压制、叙事崩塌引发的资金撤离，导致股价在低估值基础上继续下跌。此阶段实战风控核心：一是降低风险资产仓位，剔除高估值、无业绩支撑的纯叙事标的，聚焦高ROIC、现金流充沛的核心资产；二是暂停盲目左侧抄底（Left-side Trading），避免情绪化越跌越买；三是运用期权、股指期货等衍生品，对冲组合下行风险，以保住本金为核心目标。

8.3 应对狂热泡沫的止损纪律（泡沫赶顶阶段）

市场进入狂热阶段，热门叙事与乐观预期推动股价屡创新高，但企业基本面业绩无法兑现，甚至出现盈利下滑，类似2000年互联网泡沫、2021年部分新能源题材行情，此时投资者可理性参与情绪博弈，同时严守刚性止损纪律。

实战中可轻仓博弈泡沫末期收益，但需恪守交易规则：控制博弈仓位，绝不重仓押注；设置10%至15%的跟踪止损线（Trailing Stop-loss），跌破后无条件清仓；重点监控叙事热度与流动性信号，期权隐含波动率冲高回落、龙头股放量滞涨、市场情绪分歧、流动性收紧信号出现，均预示泡沫即将破裂，无需等待基本面验证，果断离场。

泡沫破裂后流动性快速枯竭，资产价格往往加速下跌，侥幸与犹豫都会放大亏损，止损纪律执行需坚决果断。

8.4 应对绝望底部的左侧布局（危机后的复苏初期）

市场经历漫长熊市，悲观叙事蔓延、预期陷入极度绝望，企业基本面短期承压时，长期布局机会逐步显现。资本市场底部拐点，通常并非出现在基本面数据最优时，而是最差叙事不再恶化、流动性边际改善的阶段。

此阶段布局核心是捕捉流动性拐点：央行释放宽松信号，降息、降准、公开市场操作放量，社融、M2等流动性指标企稳，信用利差收窄，即使基本面未明显改善，也意味著市场底部基本探明。投资者需克服恐慌情绪，采取分批建仓策略，布局被情绪错杀的优质核心资产。

该阶段优质资产胜率与赔率（Risk-Reward Ratio）俱佳，是长期资本获取超额收益的黄金布局期。需注意，布局标的需满足硬核基本面要求，高ROIC、现金流稳健、产业逻辑完好，坚决规避基本面持续恶化、仅超跌反弹的劣质资产，避免陷入价值陷阱。

结语：在混沌中寻找多维度的动态平衡

资本市场定价本质，是混沌市场中的多维博弈，四大因子各司其职、相互协同。基本面是托底的锚，划定长期价值安全边界；理性预期是定向牵引，决定价格运行中枢方向；市场叙事是波动推手，放大短期行情弹性；流动性是市场汪洋，主导整体牛熊周期。

笔者提出四维定价理论，核心是打破传统金融数学绝对定价的固有认知，重塑行为金融与宏观周期结合的动态定价思维，明确四大因子权重随市场周期动态调整：牛市侧重叙事与预期，震荡市侧重基本面与预期差，熊市侧重流动性与基本面安全边际，助力投资者建立更贴合实战的定价逻辑。

我们始终认为，资本市场无绝对单一的运行逻辑，不存在永恒的投资定论，只有基于当下多维数据的概率性判断。成熟投资者不会追求精准定价的标准答案，而是依托四维定价框架，搭建包容市场复杂性的决策体系，以基本面为底层、流动性为准则、预期为方向、叙事为节奏，根据市场数据与政策信号持续叠代认知、动态调整决策。

对于中国资本市场而言，这套理论具备较强适用性与解释力：本土市场叙事因子与政策高度绑定，政策叙事溢价是特色定价逻辑；流动性周期更多体现为社融脉冲、信贷周期变化，而非单纯利率调整。精准把握这两大本土特征，灵活运用四维背离纠错机制，才能在复杂市场中规避风险、把握机会，穿越牛熊周期。

投资从来不是单一的基本面研究或技术分析，而是对多维市场逻辑的深度理解，对周期规律的始终敬畏。四维定价理论并非万能投资公式，而是一套梳理市场脉络、平衡风险收益、应对市场变化的实战体系，希望能助力投资者在多变的资本市场中，以动态平衡的思维，实现长期稳健的财富增值。

投资，始于对世界的认知，终于对人性的修行。

（中篇完）

陈新燊

作者简介：资深金融人
现任全国资产管理标准化技术委员会顾问

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