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Meta再次发债集资250亿美元 朱克伯格承认裁员与扩大押注AI发展有关

宏观经济
更新时间：10:23 2026-05-01 HKT
发布时间：10:23 2026-05-01 HKT

Meta在季绩公布，2026年预计资本开支上调至1,450亿美元。据报Meta计划再次发行债券，集资最多250亿美元。Meta执行长朱克伯格向员工表示，裁员是由于AI领域资本开支增加。

相隔6个月再次发债 债券最长至2066年到期

《彭博》报道，指Meta今次债券发行分6个部分，债券最长至2026年到期，初步定价显示，债券殖利率较美国国债高出最多1.8个百分点。

今次距离Meta发债相隔6个月，Meta于去年10月发债集资额达300亿美元，为市场规模最大发债交易之一，吸引1,250亿美元资金认购。

目前项目融资债和超大规模科技公司发行的无担保债券，累计发行规模已达约3,000亿美元。

朱克伯格称裁员与发展AI发展有关 拒承诺不再裁员

Meta计划于5月20日大幅裁员10%，并计划于今年下半年进一步裁员。《路透社》报道，Meta执行长朱克伯格在员工大会上表示，裁员计划是由于AI领域资本开支增加，并拒绝排除进一步裁员可能性。

朱克伯格向员工表示，Meta主要有两个成本中心，运算基础建设及人力资源。他指出如要扩大某个领域投资，意味可分配予其他领域资金就会减少，现在确实需要适度缩减公司规模。

朱克伯格又澄清，裁员计划与Meta近期让员工使用AI工具提升效率的安排无关。对于未来会否再次裁员，他表示无法预知未来3年所有事情发展，亦相信没有任何人能够做到。

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