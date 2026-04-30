英伟达B300伺服器 内地价格倍升至700万元人币

《路透社》引述业内人士消息报道，配置「Blackwell」架构B300 GPU的英伟达（NVDA）B300伺服器，内地价格升至约700万元人币，较美国市场定价几乎翻一番。

打击走私活动 刺激黑市价持续攀升

配置8个B300 GPU的B300伺服器，现时在美国市场售价为55万美元。B300伺服器去年底在中国黑市售价约400万元人币，近月价格持续攀升，现时已升至约700万元人币。

消息人士表示，企业对运算需求不断增加，加上黑市供应管道受压，令B300伺服器价格大幅上涨。消息人士又指，今次供应短缺，主要受到上月美国向Supermicro联合创始人提出走私晶片产品诉讼所影响。

英伟达回应，称B300 GPU在中国被限制销售，其合作伙伴须承诺严格遵守相关规定。英伟达又表示，不会为非法系统提供任何服务及支持，强调执法机制严格及有效。

设备价格上涨 推动运算租赁市场

运算设备价格持续上涨，企业发现硬件价格已超出采购预算，转向选用运算租赁服务。报道指出，部分一年期运算租赁合约，每月租金已高达19万元人币。

大摩报告指出，受编码和代理能力进步的推动，中国人工智慧模型在全球代币使用中的份额从一年前的 5% 增长到 2026 年 3 月的 32%，几乎上升了三倍。MiniMax、智普和阿里巴巴旗下的Qwen在2月和3月的代币使用量均比12月增加了6到7倍。