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伊朗币再创历史新低 1美元兑181万里亚尔

宏观经济
更新时间：15:51 2026-04-30 HKT
发布时间：15:51 2026-04-30 HKT

据《伊朗学生通讯社》报道，伊朗币里亚尔兑美元再创历史新低，汇价已跌至1美元兑181万里亚尔。

伊朗出口停滞 里亚尔两日贬值近15%

货币追踪机构Nevasan数据显示，美伊战事爆发的头两个月，伊朗币里亚尔兑美元汇价相对稳定，2月底为为1美元兑166万里亚尔，3月底为1美元兑155万里亚尔。

但随著美国对伊朗港口及船只实施封锁，加上经济封锁措施，伊朗更难透过出口石油、钢铁及石化产品赚取外汇。受美军在霍尔木兹海峡阻截船只消息刺激，里亚尔在两日内贬值近15%。

货币贬值加速伊朗通货膨胀，伊朗央行数据显示，3月20日至4月20日，当地通胀率上升65.8%，随著里亚尔兑美元再创历史新低，伊朗通胀或会再恶化。

美伊战事导致百万名伊朗人失业

美国财长贝森特表示，里亚尔贬值证明美国经济施压行动奏效。贝森特指出，伊朗出现严重通胀，当地正处于货币危机之中。

2025年受地缘政治不确定等因素影响，里亚尔兑美元贬值70%，导致伊朗各地涌现示威活动，商贩不满货币波动令营商困难。

据伊朗劳工及社会事务部官员估计，美伊战事已导致当地约100万人失业，另有100万人间接失业。

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