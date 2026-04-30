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布油曾升7%至126美元 再创近4年高 特朗普据报听取新军事行动计划

宏观经济
更新时间：12:53 2026-04-30 HKT
发布时间：12:53 2026-04-30 HKT

中东紧张局势未落幕，据Axios报道，美国总统特朗普将听取有关可能对伊朗采取军事行动的新计划简报，国际油价升至近4年来最高水平。

布兰特原油一度上升7.1%至每桶126.41美元，为连续第九天上涨，创下自2022年5月以来最长升势。今年以来，布油已累计上升超过105%。三井住友信托资产管理公司首席策略师Hiroyuki Ueno表示，市场开始真正担心通胀，「美国似乎拒绝伊朗最新的协议提案，而霍尔木兹海峡的命运仍不明朗」。

特朗普声言不会解除海上封锁

美国正加大对伊朗施压，特朗普周三表示，在与伊朗政府达成解决核问题的协议前，他不会解除对伊朗港口的海上封锁。据报美国中央司令部已请求将陆军延期部署已久的「暗鹰」高超音速飞弹运往中东，以备对伊朗进行潜在打击。

伊朗方面亦态度强硬，据伊朗国家电视台报道，最高领袖的军事顾问Mohsen Rezaee表示，如果美国的封锁持续，伊朗将作出回应。

分析：美国撕破战事结束希望

西太平洋银行大宗商品研究主管Robert Rennie指出，特朗普撕掉了市场依赖的安全网，即战争快将结束的希望，「交易员现在被迫面对一个更加残酷的现实：双方仍然认为自己占上风，双方都没有明确的谈判动力，能源价格开始加速上涨。」
 

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