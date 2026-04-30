泡泡玛特美国销售放缓 传3月销售额挫45% 分析忧拖累整体增长「难摆脱对Labubu依赖」

彭博报道，泡泡玛特（9992）在美国销售急剧放缓，反映该公司难以摆脱对Labubu的依赖。

逆转1、2月销量增长势头

彭博根据追踪信用卡及扣账卡交易数据，发现今年3月份泡泡玛特在美国销售量下挫45%，逆转了今年1月130%及2月41%的强劲升势。现时美国为泡泡玛特最大的海外市场，去年美国市场贡献了约68.1亿元人币收入，占比从前一年5.5%大涨至18%。

Labubu为泡泡玛特的招牌产品，2025年推出至今在全球掀起热潮，推动泡泡玛特营收突破370亿元人币。

或拖累泡泡玛特整体增长

报道引述Sanford C Bernstein消费分析师Melinda Hu表示，泡泡玛特在美国的销售数据，反映消费者需求正在消退，如情况持续，或会拖累泡泡玛特整体增长。她预计2026年泡泡玛特收入增长16%，逊于泡泡玛特执行长王宁预计的20%。

彭博补充，由于仍存在现金、礼品卡和许多第三方零售交易，信用卡及扣账卡交易仅代表总销售额的一部分，而且会跟著促销活动而非实际需求波动，并指出泡泡玛特在2026年头两个月推出的新产品和促销活动比第三个月更多。