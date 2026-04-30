鲍威尔留任联储局理事 律师出身 「破格」出任联储局主席

鲍威尔宣布将于下个月任期届满后，续任联储局理事，称将会停留理事职位「一段时间」。鲍威尔的决定，将打破之前三名主席任期届满后即离开联储局的做法。鲍威尔的学历及工作资历，原来都与之前联储局主席有所不同。

打学历「惯例」获封「最有钱」联储局主席

鲍威尔出生于华盛顿，父亲是律师，母亲是数学家。成长于富裕家庭，令他曾被戏称为「最有钱」的联储局主席。

鲍威尔另一「特色」是其学历，他毕业于普林斯顿大学政治系，之后再到乔治城大学攻读法律博士，毕业后曾担任执业律师，再转任银行家。

二战后所有联储局主席都拥有经济学博士学位，例如格林斯潘是纽约大学经济学博士，耶伦是耶鲁大学经济学博士，伯南克更于2022年获得诺贝尔经济学奖。律师出身的鲍威尔，担任联储局主席，打破了联储局72年的「惯例」。

老布殊为「伯乐」 奥巴马提名加入联储局

鲍威尔年轻时在狄伦里德投资银行担任法务经理，晋升为执行长后，获老布殊招手，担任财政部次长一职，正式转战官场。

鲍威尔与共和党领袖关系良好，被认为是共和党内核心律师。1997至2005年间，他在与共和党关系密切的凯雷集团担任合伙人。

不过鲍威尔加入联储局，反而是由民主党总统奥巴马提名，成为联储局理事。到2017年，鲍威尔获特朗普提名，接替耶伦出任联储局主席。到2021年，再次获拜登提名担任联储局主席。

股神给予肯定 特朗普多次扬言要解雇

到特朗普第二次当选美国总统后，他多次施压要求联储局大幅减息，更多次扬言要解雇鲍威尔。

到今年1月12日，美国检察官就联储局大楼翻新工程，对鲍威尔展开刑事诉讼调查，遭到美国两大党大量批评。今年3月13日，哥伦比亚特区首席法官博阿斯伯格（James E. Boasberg）裁决撤销鲍威尔的传票，理由是大量证据表明，政府向联储局发出传票，意在迫使其主席投票支持降低利率或辞职，并指政府几乎没有提供任何证据表明主席犯罪。

虽然特朗普及美国财长贝森特多次批评鲍威尔减息步伐缓慢，但股神巴菲特接受专访时表示，鲍威尔就像是Paul Volkcker，Paul Volkcker曾导联储局击败20%通胀，被誉为美国金融界传奇人物，股神此比喻反映他对鲍威尔工作表现的肯定。