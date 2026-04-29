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美国议息｜联储局维持利率不变符预期 普徕仕料美延至第四季才减息 能源价格成关键

宏观经济
更新时间：02:01 2026-04-30 HKT
发布时间：17:31 2026-04-29 HKT

【美国议息/联储局/FOMC/鲍威尔】美国联储局将于本港时间周四（30日）凌晨两点公布议息会议结果，一如市场所料，基准利率维持在3.50%至3.75%不变，连续第三次会议按兵不动。

相关文章：鲍威尔下月卸任联储局主席 将留任理事至司法部调查结束 特朗普嘲「因无人要他」

美国议息｜1992年10月以来最多反对票

美联储公开市场委员会（FOMC）以8比4投票结果通过以上决议，其中委员米兰投下反对票，支持降息0.25个百分点。这是联储局利率决策和政策声明自1992年10月以来，最多反对票的一次。

委员会声明提到，中东局势的发展导致经济前景的不确定性加大；美国就业增长平均保持低位，失业率变化不大。

美国议息｜若劳动市场强劲 减息或偏下限

普徕仕（T. Rowe Price）首席美国经济学家Blerina预计，联储局将维持利率不变，而市场焦点将转向6月会议前主席鲍威尔与沃什之间的领导层交接，以及能源价格高企对整体及核心通胀的影响。

普徕仕认为，在基准情境下，联储局将于2026年第四季开始减息，至2027年夏季累计减息3至4次；若劳动市场表现持续强劲，减息幅度或偏向区间下限。此外，若中东冲突进一步延长并推高油价，或导致更显著的第二轮通胀效应，亦将对通胀前景构成上行风险。

针对领导层变动，近期发展华盛顿特区联邦检察官Jeanine Pirro决定撤销美国司法部指控，以及参议员Tillis确认支持沃什的提名，均显示沃什有望于6月前获确认为FOMC主席。

美国议息时间表

联储局议息日期 联储局议息结果 美国基准利率 香港跟随加息/减息幅度 香港基本利率
2026年4月29日 维持不变 3.5% - 3.75% 待公布 待公布
2026年3月18日 维持不变 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 
2026年1月28日 维持不变 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 
2025年12月11日 减0.25厘 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 
2025年10月30日 减0.25厘 3.75% - 4% 减0.125厘 4.25%
2025年9月18日 减0.25厘 4% - 4.25% 减0.125厘 4.5%
2025年7月31日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%
2025年6月19日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%
2025年5月8日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%
2025年3月20日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%
2025年1月30日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%

资料来源：联储局官网

美国议息｜鲍威尔留任理事会门槛较高

市场亦普遍预期鲍威尔将留任理事会，惟该行认为其留任门槛较高。若鲍威尔最终留任，预料他亦会淡出市场焦点，避免与沃什形成对立，并可能在周三记者会上进一步说明其去留安排。

能源价格与通胀方面，联储局在历史上较少因供应冲击（如能源价格上升）而加息，因模型显示其对核心通胀影响有限；不过，近期能源价格上升，支持了联储局维持「观望」立场，以评估通胀及劳动市场风险的演变。鉴于中东局势较预期更持久，该行亦已将减息启动时间预测由2026年下半年推迟至2026年第四季。

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