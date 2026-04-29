美议员促特朗普禁止中国车企在美生产 称威胁制造业、工人及国安

随着美国总统特朗普准备下月与国家主席习近平举行峰会，美国政界对于中国企业打入美国市场的担忧加剧。据《华尔街日报》报道，数十名美国众议院议员敦促特朗普禁止中国车企在美国生产汽车，认为「这必须始终是一项坚定且不容妥协的优先事项，绝不能将美国汽车业拱手让给一个意图主导全球的战略竞争对手」。

报道指出，美国民主党众议员Debbie Dingell和另外70多名民主党众议员周二向特朗普致信表示，任何为中国汽车进入美国市场降低壁垒的举动，哪怕是放行在北美其他地区生产中国汽车，都将「对美国制造业、工人和国家安全构成直接威胁」。

促禁中资在加墨销售汽车进美国

有关众议员还表示，特朗普应维持对中国车企和汽车的现有关税，并确保任何中国车企都无法在美建立生产业务。信中指出，联邦政府应「明确」禁止中资实体在加拿大或墨西哥销售的汽车进入美国。

事实上，美国近年对进口汽车征收高额关税，并禁止使用中国的车联网软件，令中国的新兴车企基本上被挡在美国市场之外。不过，特朗普早前表示，只要中国车企在美国本土生产汽车，对这些企业进入美国市场持开放态度。

另一方面，美国参议院正在起草一项旨在禁止中国汽车的法案；民主党参议员本月亦要求白宫就中国汽车业采取行动。

