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可可价格及经营成本上涨 美国百年糖果店关闭所有门市

宏观经济
更新时间：13:40 2026-04-29 HKT
发布时间：13:40 2026-04-29 HKT

今年糖果制造业正面对可可价格高企、劳工成本上升，以及消费者减少非必要开支三路夹击，经营陷入困境。美国开业141年的Lammes Candies，日前公布将关闭旗下最后一间门市，专注于网上销售业务。

Lammes Candies六年前曾拥有7间门市

于1885年创业，拥有141年历史的糖果制造商Lammes Candies公布，由于市场环境变化，公司决定关闭位于德州Round Rock及奥斯汀的门市，两间门市均附设生产厂房。

Lammes Candies创业时主力销售雪糕产品，到二战时后由于雪糕产品受欢迎程度逐渐下滑，公司最终在1965年停产雪糕，专注生产果仁巧克力等糖果产品。

Lammes Candies在六年前曾拥有7间门市，皇牌产品「Chewy Pecan Parlines」，每日产量曾高达2,000磅。

可可价格上涨 后遗症开始浮现

Lammes Candies表示关闭门市是艰难决定，指公司不单是糖果生产商，更是传承数代的「家族遗产」。Lammes Candies在声明中强调，只要仍有糖果产品库存，仍会无限期在网上销售糖果产品。

摩通农产品策略师Tracey Allen表示，可可价格于去年尾见历史高位，现时仍未回落。可可价格高企的后遗症正逐步浮现，在零售商限制转嫁成本之下，正削弱了对相关产品的需求。

除了Lammes Candies，在达拉斯经营逾12年的巧克力品牌Kate Weiser，亦决定于4月15日接受最后一日订单后，便关闭门市及歇业。

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