中央政治局吁深入整治「内卷式」竞争 全面实施AI+行动

据《新华社》报道，中共中央政治局今日（28日）召开会议，分析研究当前经济情势及经济工作。会议指出，要加速建立现代化产业体系，维持制造业合理比重，纵深推动全国统一大市场建设，深入整治「内卷式」竞争，全面实施「人工智慧+」行动，发展智慧经济新形态，完善人工智慧治理，进一步深化国资国企改革，系统应对外部冲击挑战，提高能源资源安全保障水平，以高品质发展的确定性应对各种不确定性。

科技自立自强 产业链自主可控

会议认为，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，坚定不移深化改革开放，推动科技自立自强、产业链自主可控，精准有效实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，著力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，增强经济发展内生动力，进一步做强国内大循环，做优国内国际双循环，努力实现「十五五」良好开局。

用好宏观政策 优化财政支出

会议强调，要用好用足宏观政策，持续优化财政支出结构，兜牢基层「三保」底线，增强货币政策前瞻性弹性针对性，维持流动性充裕。维持人民币汇率在合理均衡水准上的基本稳定，做好宏观政策取向一致性评估。

挖掘内需潜力 推动消费升级

会议指出，要深入挖掘内需潜力，扩大优质商品和服务供给，推动消费升级，深入实施服务业扩能提质行动，加强水网、新型电网、算力网、新一代通讯网、城市地下管网、物流网等规划建设，推动条件成熟的重大工程项目开工。

会议又指，要有效防范化解重点领域风险，努力稳定房地产市场，扎实推动城市更新，有序化解地方政府债务风险，著力解决拖欠企业帐款问题。推动中小​​型金融机构改革，稳定并增强资本市场信心。

此外，会议称强化就业优先政策导向，加强教育、医疗、托育等民生建设，抓好农业生产，稳定生猪等农产品价格，完善常态化帮扶机制，确保不发生规模性返贫致贫。做好安全生产、防灾减灾、食品药品安全等工作，并要深入建立并实践正确政绩观学习教育，把学习教育的成效转化为推动高品质发展的实效。