日央行维持利率0.75%不变 上调通胀预期兼降经济预测

日本央行决定维持政策利率于0.75%不变，同时大幅上调核心通胀预期至2.8%，以及将2026财年实际GDP增长预测从1%骤降至0.5%，反映出高油价冲击经济的担忧。消息公布后，日圆兑美元持续向上，一度突破159关口，高见158.96水平，暂报159.17水平；每百日圆兑港元则暂报「4.9算」。

6比3票数通过决议

综合媒体报道，日本央行今日（28日）召开的货币政策会议上，委员会以6比3票数通过维持利率不变的决议，其中3名反对的委员主张将利率上调至1%，认为中东局势紧张已使通胀风险明显偏向上行。

日本央行重申，将根据经济、物价及金融市场的发展情况继续提高利率，并表示需密切关注中东局势对经济和物价的影响，审慎研判政策调整的时机与节奏，目前实际利率仍处于极低水平，货币政策立场整体维持宽松。

