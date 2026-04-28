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达里奥警告美经济已陷滞胀 倘沃什减息是错误 吁5%至15%资金买黄金

宏观经济
更新时间：11:10 2026-04-28 HKT
发布时间：11:10 2026-04-28 HKT

「鳄王」达里奥接受外媒访问时警告，美国经济已陷入滞胀环境，并表示联储局主席潜在继任者沃什一旦减息将是个错误。他提到，持续的通胀压力加上经济增长放缓，令政策制定者需要保持谨慎。

减息恐损害人们对联储局信心

达里奥周一在《CNBC》一个节目上表示，「我们无疑正处于滞胀时期。因为目前存在一些问题，例如短期通胀率远低于目标水平」，直言沃什若决定现时减息，可能损害人们对联储局的信心。

他续指，看看其他国家的货币政策，会发现他们也不会降息，并指「无论你的基准是甚么，你都不会倾向于减息，至少在目前讯息下不会」。

此外，达里奥指伊朗战争虽然仍在持续，但股市的强劲反弹是合理的，主要得益于企业盈利表现强劲；不过，他仍建议将5%至15%的资金配置于黄金，认为黄金是一种「有效的分散风险工具」。

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