内地据报收紧境外融资 审批期多一倍 内企急发短债免违约
更新时间：12:03 2026-04-27 HKT
发布时间：12:03 2026-04-27 HKT
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据彭博报道，中国正收紧企业境外融资审批，国家发改委对于期限为一年或以上的债券及贷款额度，审批时间延长至4至6个月，较以往多出一倍。同时，面对今年约1,000亿美元（约7,800亿港元）的境外债券即将到期，部分企业为筹集资金，转向发行毋须审批的短期债券。
部份个案长达9个月
报道指，发改委自2025年底起，要求企业提供更多详细还款及资金用途说明，导致审批过程大幅延长，部份个案甚至需时长达9个月。为避免境外债务违约，不少中资企业转而发行期限少于12个月的短期债券，因该类发行毋须经过发改委审批。资料显示，今年以来中企已筹集至少23亿美元的短期境外债券，创下同期历史新高。
另一方面，审批门槛提高反映当局正加大力度，遏制实力较弱企业及地方政府融资平台（LGFV）的债务膨胀。不过，部分信用状况较佳或获国家支持行业的企业，仍能在约3个月内取得境外发债批文。
企业面临千亿美元债到期
值得注意的是，中企今年将面临约1,000亿美元的境外债券到期。而明年的再融资压力将进一步加剧，预计届时将迎来高达1,310亿美元的债务到期高峰（Maturity Wall）。
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