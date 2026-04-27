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内地3月工业利润按年增15.8% 国统局：首季工业经济稳步回升

宏观经济
更新时间：10:51 2026-04-27 HKT
发布时间：10:51 2026-04-27 HKT

国统局公布，内地3月全国规模以上工业企业利润按年增长15.8%；以1至3月计，按年增15.5%至1.7万亿元（人民币，下同）。

今年1至3月份规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额6,196.1亿元，按年增长10.1%；股份制企业实现利润总额13,054.6亿元，增长20.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额3,837.3亿元，增长1.2%；私营企业实现利润总额4,305.3亿元，增长25.4%。

行业方面，今年1至3月份采矿业实现利润总额2,563.3亿元，按年增长16.2%；制造业实现利润总额12,384.3亿元，增长19.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2,012.8亿元，下降3.2%。

装备和高技术制造业快速增长

国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读指，首季工业经济稳步回升，规模以上工业企业利润增长加快，装备制造业和高技术制造业利润快速增长，原材料制造业利润两位数增长，工业企业效益状况呈现持续改善态势。

整体来看，首季规模以上工业企业利润较快增长，但也要看到近期外部环境不确定因素较多，国内供强需弱的矛盾仍有待化解，下阶段要全面贯彻落实中央经济工作会议精神和全国两会部署，坚持稳中求进、提质增效，推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，持续巩固工业企业效益向好基础。
 

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