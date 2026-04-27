预期、叙事与估值：资本市场定价逻辑的时代重构（上篇）｜陈新燊

⼀、引言：重塑认知，敬畏市场

「想像力统治世界」⸺拿破仑（Napoléon）

拿破仑的这句名言，长久以来被视作政治谋略与领导力智慧的核心诠释，而在规则复杂、瞬息万变的现代全球金融体系中，这句话更是精准戳中了资本市场底层运行逻辑。当下全球各大金融中心，表面上依托冰冷的宏观经济数据、严谨的企业财务报表、精密的量化交易模型以及毫秒级响应的高频交易（High-Frequency Trading, HFT）体系搭建运行，但其核心始终围绕市场参与者的集体预期、人性层面的贪婪与恐惧、具备传播力的宏大市场叙事展开。

资本市场中，最令投资者困惑的并非价格的剧烈波动，而是价格与常规认知的严重背离，这类场景在市场中屡见不鲜：企业连续三个季度利润超预期增长，资产负债表保持健康状态，财报发布当日股价却放量下跌；宏观经济数据偏弱、失业率攀升、实体经济发展放缓，股票类风险资产（Risk Assets）反而走出强势牛市；重大宏观刺激政策未正式落地，仅停留在央行前瞻性指引（Forward Guidance）阶段，市场却提前数月完成估值修复。

在固守传统投资逻辑的投资者看来，这些现象违背常理，有效市场假说（Efficient Market Hypothesis, EMH）的支持者甚至将部分极端情况定义为市场失效（Market Failure）。但这类看似反常的表现，实则传递出一个核心事实：资本市场并非单纯对现实经济状况被动反应的「价值温度计」，而是一台持续运转、对未来高度敏感、兼具理性与情绪化的「未来定价机」。

专业投资领域一直流传著「不要用战术上的勤奋，掩盖战略上的懒惰」这一实战准则。当下资本市场参与者，从不缺乏深耕数据、紧盯盘面、钻研投资因子的勤勉态度，不少投资者会将财务报表拆解至微观维度，试图挖掘超额收益阿尔法（Alpha）。但绝大多数投资者始终陷入「越努力越迷茫、越分析越亏损」的困境，这一现象也充分说明，在2026年信息过载、算法交易全面普及的金融市场环境中，重构传统资产定价框架已成为必然趋势。

目前多数投资者仍坚守「基本面决定估值，估值决定价格」的单向线性投资逻辑，却忽视了现代资本市场的核心时代特征。在社交媒体放大情绪传播、被动指数基金（Passive Index Fund）占据市场主导、机器算法交易全面渗透、全球央行流动性频繁调整的多重因素作用下，资产当期价格早已不是当下客观现实的直接反映，而是全市场参与者对未来发展可能性的集体预期贴现，也是一场多方博弈的概率游戏。

现代资本市场定价，同时受基本面、预期、叙事与流动性四大维度影响，四大要素相互嵌套、动态博弈，共同决定资产价格的中枢水平、波动节奏与涨跌弹性。立足2026年的市场环境，投资者或许需要率先更新投资认知，逐步摒弃过时的选股策略，才有机会抓住新时代的投资红利。

二、估值的本质与幻象：现金流折现与预期的深度绑定

探讨现代资产定价逻辑，需先回归传统估值体系的核心，也就是现金流折现模型（Discounted Cash Flow Model, DCF）。该模型长期被全球顶尖商学院、主流金融机构视为估值核心工具，也是衡量资产内在价值的重要标尺，其运行逻辑与现实应用存在诸多值得深入探讨的细节。

1、现金流折现模型的内在脆弱性与基本面锚定价值

无论市场叙事如何演变，基本面始终是资产定价的长期核心锚点。企业的最终价值，核⼼取决于其持续创造⾃由现⾦流（Free Cash Flow, FCF）的能⼒，以及资源配置效率是否⾼于资本成本。现⾦流折现模型由约翰·伯尔·威廉姆斯（John Burr Williams）⾸次提出，核⼼逻辑清晰直接，企业内在价值等于其未来全⽣命周期可产⽣的⾃由现⾦流，按照既定折现率折算后的现值总和。

这⼀模型看似具备严谨的量化逻辑与客观性，实则被层层主观预期包裹，存在天然的内在脆弱性。对模型进⾏拆解后可发现，其核⼼参数均存在极强的主观预判空间。

其⼀，在技术叠代加速的商业环境中，精准预测企业未来3至10年营业收⼊复合增长率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）、⽑利率波动、资本开⽀计划，实操难度极⼤，预测结果极易偏离实际；

其⼆，折现率的确定⾼度依赖市场对宏观风险偏好、无风险利率⾛势的主观判断，运⽤加权平均资本成本模型（Weighted Average Cost of Capital, WACC）计算时，折现率0.5%的⼩幅变动，就会引发估值结果⼤幅波动；

其三，⾼成长企业前期现⾦流多为负值，其估值70%以上来源于终值（Terminal Value），⽽终值计算完全依赖永续增长率（Perpetual Growth Rate）假设，分析师微调该参数，就会导致估值出现成倍变化。

这也印证了资本市场的核⼼交易逻辑，市场交易的不是企业的当下现状，⽽是企业未来发展是否优于前期市场预期。稳健的当期利润表无法直接推⾼股价，平淡的财务数据也不代表股价必然下跌，市场关注的核⼼始终是企业未来发展的预期差，这也是传统低市盈率选股策略逐步失效的核⼼原因。

究其根本，并⾮低市盈率（Price-to-Earnings Ratio, P/E）策略完全失效，⽽是低估值不能脱离质量、成长性、⾏业位置和资本回报单独使⽤。如果投资者依旧沿⽤2015年以前单纯依赖低市盈率的选股思路，⼤概率会固守传统价值板块，也容易错过源杰科技这类契合时代趋势、依托产业叙事与政策⽀持的⾼成长标的，错失时代赋予的投资红利。从实操⾓度来看，DCF模型并⾮失去价值，⽽是它更适合做估值区间与敏感性分析，并不适合被神化为单点精确真值。

2、全球市场案例：叙事与预期主导估值重构

第⼀，特斯拉与丰⽥的估值反差体现科技叙事的降维影响。 2020-2021年全球资本市场中，特斯拉（Tesla）市值⼀路攀升突破万亿美元，彼时其年度汽车交付量仅为⽇本丰⽥汽车（Toyota）的9%，净利润与丰⽥差距悬殊。按照传统市盈率、市净率（Price-to-Book Ratio, P/B）估值逻辑，特斯拉的估值⽔平明显脱离现实，但⽀撑其⾼估值溢价的，是市场对电动化产业趋势、技术发展的乐观预期与宏⼤叙事。燃油车被电动车全⾯替代的产业趋势不可逆、电池成本遵循摩尔定律持续下降、全⾃动驾驶软件（Full Self-Driving, FSD）有望催⽣软件即服务（Software as a Service, SaaS）全新商业模式。

在这⼀叙事逻辑下，市场并未将特斯拉归为传统车企，⽽是将其定义为依托汽车载体的⼈⼯智能与能源网络科技企业，赋予其科技股的⾼估值倍数。在这⼀估值逻辑中，预期⼒量完全超越当期财务数据，成为定价核⼼。这⼀案例也⼀定程度上印证，具备产业落地⽀撑的有效叙事，能够重构资产估值体系，其影响范围远超传统估值⽅法的判断范畴，市场往往会按照对未来的想象⽽⾮当前利润进⾏定价。

第⼆，A股源杰科技展现估值逻辑切换趋势。 A股市场的估值变迁，往往能通过标杆企业的⾛势得到直观印证，源杰科技的股价⾛势，正是当下A股估值逻辑重构的典型缩影。从市场实际⾛势来看，源杰科技作为A股半导体光芯⽚领域核⼼企业，依托AI算⼒产业爆发与光芯⽚国产替代的产业趋势，股价持续⾛⾼，2026年4⽉17⽇收盘价⾸次触及1445元，成为A股市场第⼀⾼价股，但其总市值与贵州茅台仍存在量级差距，并未实现市值超越。这⼀⾛势背后，是市场资⾦对硬科技产业未来前景的集中认可，⽽⾮脱离产业基本⾯的⾮理性炒作。

从静态基本⾯来看，源杰科技2025年总营收仅6.01亿元，净利润规模远不及贵州茅台。消费龙头贵州茅台凭借稳定的盈利、现⾦流与⾏业壁垒，长期享受确定性估值溢价，⽽源杰科技的⾼估值，核⼼是市场为AI算⼒爆发（AI Computing Power Explosion）、光芯⽚（Photonic Chip）国产替代的宏⼤叙事⽀付的长期成长性远期溢价。这⼀市场现象，也标志著中国资本市场估值逻辑正发⽣重要转变，逐步从喝酒吃药为代表的消费⾏业确定性溢价，向硬科技、新质⽣产⼒驱动的科技创新类企业成长性溢价过渡。

在这⼀逻辑下，投资者的定价核⼼不再单纯聚焦企业当期利润规模，更多是考量中国半导体⾃主可控的战略价值、全球AI算⼒产业的长期成长空间，以及企业在核⼼技术、产业链布局上的长期竞争⼒。同时这⼀案例也给市场投资者带来⼀定警⽰，在科技股投资浪潮中，需要精准区分具备产业⽀撑的有效叙事与缺乏实质的概念炒作。真正具备投资价值的科技企业，其成长叙事背后有清晰的产业落地路径、国家产业政策持续扶持、下游产业链真实需求作为⽀撑，技术研发与产品放量能逐步兑现业绩预期；⽽单纯靠热点概念炒作、无核⼼技术壁垒、无实际业务落地与业绩兑现能⼒的标的，最终⼤概率会回归合理估值，盲⽬跟风炒作的投资者极易⾯临投资亏损，因此需始终坚守产业基本⾯，理性看待科技企业估值溢价。市场中流传的只要叙事够⼤、政策够强、⾏业够热，⾼估值就值得接受这⼀观点，其实存在较为明显的投资风险。

三、叙事经济学：故事成为核⼼定价因⼦，流动性提供驱动燃料

传统⾦融学侧重⽤数据与模型解读市场波动，诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒（Robert Shiller）在其研究中提出的叙事经济学（Narrative Economics），则为⾮基本⾯因素引发的市场波动提供了理论⽀撑，也证明叙事是资产定价机制的核⼼组成部分，⽽⾮附属元素。

1、叙事重塑市场预期与群体投资共识

优质的产业叙事能够改变市场对资产远期增长的预期，直接推⾼资产估值倍数（Valuation Multiple）。当通⽤⼈⼯智能（Artificial General Intelligence, AGI）、全球数字经济重构、Web3.0等新兴赛道叙事形成市场共识，投资者容易被害怕错过的恐慌情绪（Fear Of Missing Out, FOMO）⽀配，提前在数据未完全兑现时布局相关资产，推动资⾦向核⼼主题集中，形成价格⾃我强化效应。需要明确的是，叙事并⾮独⽴决定价格，⽽是通过影响增长预期、贴现率容忍度和资⾦拥挤度，阶段性改变市场愿意给出的估值倍数。

这⼀效应与⾏为⾦融学中Jegadeesh和Titman提出的动量因⼦（Momentum Factor）相契合，动量因⼦⾛强会进⼀步吸引趋势跟踪算法（Trend-following Algorithms）资⾦⼊场，形成价格上涨、资⾦涌⼊、持续上涨的正向循环。但⽴⾜2026年的市场实操规则，投资者需精准把握预期差，并⾮所有形成共识的叙事都能带来持续收益，当市场全员认可某⼀叙事、板块交易拥挤度达到极值时，往往是资⾦获利退出、⾏情见顶的信号；⽽当基本⾯数据逐步验证叙事逻辑、产业落地进度超预期时，才是资产开启主升浪的核⼼节点，这也是对买⼊预期，卖出事实交易逻辑的时代性升级。

2、叙事改变群体风险认知与风险溢价⽔平

叙事对定价的影响具备双向性，负⾯叙事同样会快速改变市场群体的风险认知，进⽽调整市场风险溢价（Risk Premium）。根据诺贝尔经济学奖者威廉·夏普（William Sharpe）提出的资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），资产预期回报率等于无风险利率加风险溢价，风险溢价由投资者对资产未来不确定性的主观判断决定。

当⾏业监管收紧、⼤国地缘政治脱钩（Geopolitical Decoupling）等负⾯叙事扩散，投资者风险感知提升，会要求更⾼的投资回报率，直接推升股权风险溢价（Equity Risk Premium, ERP），进⽽导致资产当前价格被动下跌，这也是企业盈利保持稳定，但股价受悲观情绪影响⼤幅调整的核⼼原因。⽽⼀旦前期⽕热的叙事被证伪，⽐如AI产业落地进度不及预期、技术商业化失败，相关⾼估值资产会快速遭遇资⾦抛弃，估值回撤幅度⼤概率远超传统资产。

3、流动性是叙事转化为⾏情核⼼⽀撑与风险导⽕线

宏⼤叙事无法单独驱动长期市场⾏情，宏观流动性是叙事落地、转化为实际购买⼒的核⼼燃料，同时也是刺破资产泡沫的关键因素。央⾏量化宽松（Quantitative Easing, QE）带来的充裕流动性，是优质叙事发酵、推动资产估值提升的基础环境，低资⾦成本会降低长久期资产（Long-duration Assets）折现率，放⼤远期价值的现值，让投资者愿意为长期盈利预期⽀付⾼溢价。

反之，当全球央⾏开启量化紧缩（Quantitative Tightening, QT），市场资⾦⾯收紧，叙事对市场的驱动作⽤会快速减弱，市场回归现⾦流验证逻辑，缺乏业绩⽀撑、仅靠叙事与预期拉升的资产，估值体系会快速崩塌。在此需要明确警⽰，流动性是叙事⾏情的燃料，也是扼杀泡沫的毒药，投资者在追逐叙事红利的同时，需时刻紧盯宏观流动性⾛向，⼀旦流动性收紧信号明确，即使叙事逻辑尚未破裂，也需及时规避⾼估值标的，防范极致杀跌风险。

四、汇率定价密码：国家信⽤的多维预期博弈

个股估值是投资者对企业未来现⾦流创造能⼒的预期博弈，⽽外汇市场汇率定价，则是全球资本对主权国家综合实⼒的终极定价，外汇市场也是全球流动性最优、交易规模最⼤、博弈最为激烈的⾦融市场，其定价逻辑同样围绕预期、叙事与流动性展开，可从多个维度拆解分析。

1、政治预期：制度稳定性决定货币风险溢价

长周期来看，汇率⾛势直接反映全球资本对⼀国政治制度连续性、宏观经济政策稳定性的预期。2022年英国迷你预算（Mini-budget）危机中，英镑兑美元汇率短期快速暴跌，英国国债收益率⼤幅攀升，核⼼导⽕线并⾮经济衰退，⽽是市场对英国政府长期以来引以为傲的稳健财政纪律的信⼼，在极度激进且缺乏资⾦来源的减税计划⾯前瞬间崩塌。全球资本认为英国的政策制定失去了稳定性，从⽽要求极⾼的政治风险溢价，直接导致主权货币的抛售潮，这也充分体现汇率是国家信⽤的直观晴⾬表。

2、财政预期：债务可持续性的叙事验证

国际投⾏与宏观对冲基⾦（Macro Hedge Funds）的汇率定价模型中，主权国家的财政⾚字率与整体宏观债务⽔平无疑是核⼼监测指标。然⽽，外汇市场真正交易的，从来都不是这些债务绝对数值的⾼低，⽽是市场参与者对该国债务长期可持续性的预期。

以⽇本为例，其国债占国内⽣产总值（GDP）的⽐例长期超过260%，位居发达国家之⾸，但⽇圆却在过去几⼗年中始终保持著全球顶级避险货币（Safe-haven Currency）的独特地位。这种看似⽭盾的现象，核⼼源于国际市场⾼度认可⽇本独有的⼀套财政叙事，极⾼的国内储蓄率意味著国债主要由本国国⺠持有、庞⼤的海外净资产提供了源源不断的资⾦回流、以及⽇本央⾏对收益率曲线控制（Yield Curve Control, YCC）的绝对掌控⼒。只要这套叙事不破，债务绝对规模就不会引发⽇元危机。但⼀旦市场预期⽇本央⾏将失去对国债市场的控制、叙事逻辑被证伪，⽇圆的贬值压⼒就会⼤幅加剧。

3、货币政策预期：利差与政策路径的前瞻交易

短中期维度，各国货币政策分化预期是汇率波动的核⼼驱动⼒。根据无抛补利率平价理论（Uncovered Interest Parity, UIP），两国货币预期汇率变动等于名义利率差值，市场套利资本（Arbitrage Capital）会围绕央⾏政策路径、利差边际变化开展前瞻性交易。

当美联储释放出⽐预期更为鹰派（Hawkish）的加息信号，⽽另⼀国央⾏保持鸽派（Dovish）时，资本为了追逐更⾼的无风险收益，会更倾向于涌⼊美元资产。这种预期往往在实际加息落地前就已完成定价，导致美元指数提前⼤幅拉升，这就是典型的买⼊预期，卖出事实（Buy the rumor, sell the fact）。⽽结合预期差投资逻辑，当市场完全计价美联储加息预期、交易拥挤度饱和后，即使政策落地，美元也⼤概率迎来阶段性回调。

4、不可能三⾓：预期管理维系汇率稳定

罗伯特·蒙代尔（Robert Mundell）与马库斯·弗莱明（Marcus Fleming）提出的蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model），引申出了著名的不可能三⾓（Impossible Trinity）理论，⼀个国家在任何情况下，都无法同时实现固定汇率、资本⾃由流动与独⽴货币政策这三⼤宏观⽬标，最多只能同时满⾜其中两项。

在现代⾼度互联的⾦融市场中，成熟的预期管理（Expectation Management）能⼒，已经成为各国央⾏维持本国汇率稳定的核⼼抓⼿。通过前瞻性指引、公开市场操作的微调、甚⾄央⾏官员在公开场合的表态，央⾏试图在不消耗⼤量外汇储备的情况下，引导市场预期，从⽽在不可能三⾓中寻找微妙的动态平衡。⼀旦央⾏的预期管理失效，被国际投机资本抓住破绽，⼤概率会引发货币保卫战。

五、跨市场联动：股市与汇市的预期共振与反馈循环

现代⾦融体系中，股票市场与外汇市场并⾮相互独⽴，⽽是通过跨境资本流动、全球风险偏好转移、宏观政策传导形成紧密联动的反馈循环，⼆者相互影响、相互制约，预期、叙事、流动性的变化会同时作⽤于两⼤市场，引发⼀系列连锁反应。

通常情况下，当⼀国本币进⼊持续升值通道时，往往会伴随海外资本的⼤规模净流⼊。这种资⾦流⼊，不仅直接推升了该国核⼼资产的价格，更会强化该国经济处于繁荣期、国内资产具备配置价值的市场叙事，进⽽形成正向循环，本币升值、外资流⼊、股市上涨、经济预期向好、吸引更多外资、本币进⼀步升值。在这种共振下，该国的资本市场往往有望迎来戴维斯双击（Davis Double Play）。

然⽽，这⼀循环的另⼀⾯也值得警惕。当⼀国汇率出现⼤幅贬值甚⾄意外暴跌时，其负⾯冲击会迅速蔓延⾄股市。⾸先，汇率贬值会直接推⾼依赖进⼝原材料企业的采购成本，压缩企业利润空间；其次，以外币计价的海外债务负担会瞬间加重，提升企业债务违约风险；最后，为了遏制资本外流和输⼊性通胀，该国央⾏往往被迫采取收紧流动性、提⾼基准利率的紧缩政策。这种宏观流动性的收紧，会进⼀步压制整个股票市场的估值，最终引发股汇双杀局⾯。在这种负反馈螺旋中，恐慌情绪会跨市场传染，导致资产价格出现⾮理性超跌，前期依靠叙事推⾼的⾼估值板块，往往会成为下跌重灾区。

结语：重构现代资本市场定价认知，坚守投资底线

资本市场并⾮简单的静态价值称重⼯具，⽽是对未来发展概率进⾏贴现的复杂系统，其定价逻辑早已突破传统单⼀基本⾯决定价格的线性思维，形成基本⾯、预期、叙事、流动性四⼤核⼼要素相互作⽤、动态博弈的全新框架。在这套框架中，基本⾯为资产划定长期价值边界，避免定价脱离现实根基；预期决定价格提前反应的节奏，让市场提前交易未来可能性；叙事引导市场资⾦聚焦⽅向，形成阶段性投资共识；流动性则决定⾏情的波动⼒度，成为估值起伏的核⼼助推器与约束条件。

对于广⼤投资者⽽⾔，理解这⼀时代性定价逻辑重构，是穿越市场周期、规避投资风险的核⼼前提。无需迷信单⼀估值模型与传统投资经验，也无需盲⽬追逐市场热点叙事，⽽是要以谦逊的态度敬畏市场规律，辩证看待四⼤定价要素的权重变化，理性区分有效产业叙事与盲⽬概念炒作，时刻紧盯宏观流动性与基本⾯兑现进度。在投资过程中坚守风险底线，⽴⾜长期价值，兼顾预期与叙事的阶段性影响，⽅能在复杂多变的全球资本市场中，把握合理的投资机遇，实现稳健的资产配置。

（上篇完）

陈新燊

作者简介：资深金融人

现任全国资产管理标准化技术委员会顾问

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