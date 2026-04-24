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Labubu服饰传验出含「新疆棉」 或面临美国入口禁令

宏观经济
更新时间：16:24 2026-04-24 HKT
发布时间：16:24 2026-04-24 HKT

《纽约时报》报道，部分Labubu公仔的服饰，被验出含有「新疆棉」，或违反美国相关禁令。最严重情况是泡泡玛特（9992）或遭美国列入黑名单，所有产品均会遭禁止入口。

20只Labubu样本 16只验出含有「新疆棉」

《纽约时报》于去年底从多个零售渠道，购入20只Labubu公仔作样本，并交由独立机构进行检测。检测结果显示，其中16只Labubu公司的衣饰，主要是公仔穿著的T恤，验出含有「新疆棉」。

《纽约时报》指20只Labubu公仔，分别于Pop Mart实体店、亚马逊、eBay、Shein等不同零售渠道购入。经检测所有样本均有二维码，能够验证为正货。

白宫未回应检测结果 泡泡玛特称输美产品将改用替代物料

美国于2021年推出禁令，如产品涉及强迫劳动，相关公司或会被列入黑名单，所有产品均会被禁止入口美国。《纽约时报》指有非牟利机构已向美国海关及边境保护局官员提交检测结果，美国海关及边境保护局负责执行入口禁令。

《纽约时报》向白宫查询，白宫发言人未有正面回应检测结果，但表示政府正监控进口商的违法行为。

泡泡玛特发言人回应，公司正对供应链中是否存在「新疆棉」展开调查，强调公司及供应商都会维持「最高标准」。泡泡玛特发言人又表示，正制定计划，在输往美国的产品中，寻找取代绵花物料的替代品。

《纽约时报》提及，新疆棉花产量占中国总产量90%以上，中国棉花占全球产量五分之一。

泡泡玛特（9992）午后股价微升0.9元（0.578%），报156.5元。

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