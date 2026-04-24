Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Labubu服饰传验出含「新疆棉」或面临美国入口禁令 泡泡玛特立即作出公开回应

宏观经济
更新时间：16:24 2026-04-24 HKT
发布时间：16:24 2026-04-24 HKT

《纽约时报》报道，部分Labubu公仔的服饰，被验出含有「新疆棉」，或违反美国相关禁令。最严重情况是泡泡玛特（9992）或遭美国列入黑名单，所有产品均会遭禁止入口。泡泡玛特（9992）收报156.5元，升0.9元（0.578%）。

20只Labubu样本 16只验出含有「新疆棉」

《纽约时报》于去年底从多个零售渠道，购入20只Labubu公仔作样本，并交由独立机构进行检测。检测结果显示，其中16只Labubu公司的衣饰，主要是公仔穿著的T恤，验出含有「新疆棉」。

《纽约时报》指20只Labubu公仔，分别于Pop Mart实体店、亚马逊、eBay、Shein等不同零售渠道购入。经检测所有样本均有二维码，能够验证为正货。

白宫未回应检测结果 泡泡玛特称输美产品将改用替代物料

美国于2021年推出禁令，如产品涉及强迫劳动，相关公司或会被列入黑名单，所有产品均会被禁止入口美国。《纽约时报》指有非牟利机构已向美国海关及边境保护局官员提交检测结果，美国海关及边境保护局负责执行入口禁令。

《纽约时报》向白宫查询，白宫发言人未有正面回应检测结果，但表示政府正监控进口商的违法行为。

泡泡玛特发言人回应，公司正对供应链中是否存在「新疆棉」展开调查，强调公司及供应商都会维持「最高标准」。泡泡玛特发言人又表示，正制定计划，在输往美国的产品中，寻找取代绵花物料的替代品。

《纽约时报》提及，新疆棉花产量占中国总产量90%以上，中国棉花占全球产量五分之一。

Labubu透过盲盒销售 掀起抢购热潮

Labubu由香港出生的艺术家龙家升（Kasing Lung）创作。泡泡玛特于2019年取得授权后，在Pop Mart商店销售以盲盒方式销售Labubu系列，消费者在打开包装前不会知道自己抽中哪一款Labubu，这种销售方式迅即掀起抢购热潮。

至于美国市场，泡泡玛特采取Pop Mart实体店加自动贩卖机方式销售Labubu系列。泡泡玛特去年于北美地区收入增长逾700%，占总销售额18%。

Labubu系列一直获名人追捧，除了Rihanna、Kim Kardashian以及BLACKPINK成员Lisa，还有网球明星大坂直美。

泡泡玛特于上月公布，将与索尼影业（Sony Pictures Entertainment）开拍Labubu电影。据报电影版Labubu将由曾执导《旺卡》的Paul King担任编剧及导演，电影目前仍处于早期开发阶段，上映日期待定。

相关文章：泡泡玛特绩后泻20% 依赖LABUBU令市场失望 粉丝感无瘾：「无兴趣再盲目地买」
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
8小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
6小时前
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
6小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
2小时前
翻叮猪脚姜连环大爆炸 厨房灾情严重 罪魁原来系呢样嘢 附微波炉安全使用守则｜Juicy叮（Threads截图（资料来源：jackiekwan1101＠Threads））
翻叮猪脚姜连环大爆炸 厨房灾情严重 罪魁原来系呢样嘢 附微波炉安全使用守则｜Juicy叮
时事热话
7小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
4小时前