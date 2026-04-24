OpenAI新大计将消耗美国6%电量 英国衰落城镇 靠电力概念翻生

AI热潮正急速推动欧美用电需求，OpenAI新计划，据报将消耗全美近6%每年发电量。英国城镇威尔顿，亦因为拥有发电设施，由「废墟」翻生成为AI运算中心。

OpenAI视算力为武器 但须克服供电关卡

据报OpenAI正计划于2030年前建构高达30GW的算力基础设施，以巩固在AI领域的领先地位。

如OpenAI计划中的算力设施全面投入营运，每年耗电量约262.8TWh，相当于去年美国总发电量 4.43 千 TWh 近6%。

OpenAI视算力为武器，去年OpenAI实际可用算力已达 1.9GW，为前一年的三倍，高于竞争对手 Anthropic。但要实现30GW目标，必须克服供电关卡。据报美国高压变压器供应周期约两年，核电建设需时10至15年，输电网络审批进展亦缓慢，供电计划亦要通过能源及水资源使用审查。另一挑战是电费，OpenAI之前受电费过高影响，已暂停英国一项大型基建计划。

化工业「遗址」威尔顿 成数据中心新基地

电力不足为AI巨头带来难题，但亦为部分城市带来翻生机遇。英格兰东北部城镇威尔顿（Wilton），因为化工业衰落，令区内拥有大量闲置土地。受惠城镇发电厂、水源及电网齐备，已获科技企业看中，发展成为数据中心基地。

公用事业机构Sembcorp UK，以往在威尔顿为石化工业提供电力，随著当地石化业务衰落，公司在城镇拥有闲置地的土地及电力，成为发展数据中心的先天优势。

Sembcorp UK正与数据中心开发商Digital Reef ，于威尔顿建立数据中心。Sembcorp UK表示威尔顿的地理位置几乎是独一无二，当地兼备大型电网及电力资产。据英国房地产业估计，适合建造数据中心的土地，每亩价格将跃升至800万至1,500万英镑。