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美伊战争冲击下 中国出口商掀加价潮 通胀或再升温

宏观经济
更新时间：11:59 2026-04-24 HKT
发布时间：11:59 2026-04-24 HKT

《彭博》报道，美伊战争推高与石油相关生产成本，中国出口商开始上调各类产品价格，或令全球通胀再度升温。

三月中国十多项消费品加价 增幅最多20%

《彭博》分析中国海关数据发现，3月份出口商将泳衣、滑雪装及女装裤等十多项商品上调价格，增幅由1%至6%。这类服饰依赖合成纤维物料，而3月份供应商几乎每日都在上调合成纤维定价。

依赖塑胶及石化产品的产品价格亦在飙升，其中医疗用针筒升幅最惊人，3月份价格暴涨20%。另外由于金属及半导体成本上涨，家电产品生产成本遭双重夹击。

上海一家医用导管制造商向《彭博》表示，在3月份尽量做到维持价格不变，但看到塑胶材料成本每天都上涨，最终仍要选择上调价格。

中国出口价格上调 势将推升欧美经济体通胀

近三年由于产能过剩，中国出口价格持续下降，成为欧美经济体抑制通胀的重要助力。据凯投宏观估算，近年中国出口产品价格下调，有助拉低发达经济体通胀率0.3%至0.5%。

但随著上升上涨，中国制造商开始以加价将制造成本转嫁出口，由中国平价出口对通胀的缓冲作用，将会逐步减少，意味欧美等发达经济体通胀或会进一步升温。

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