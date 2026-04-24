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AI热潮助燃 全球富豪未来5年增25% 亚太将汇聚最多富豪

宏观经济
更新时间：10:30 2026-04-24 HKT
发布时间：10:30 2026-04-24 HKT

莱坊（Knight Frank）调查显示，超级富豪累积速度正在加快，预计全球富豪未来5年增加25%至训4,000人。亚太地区将超越美国，汇聚最多超级富豪。

沙地阿拉伯、波兰亿万富豪未来5年增加一倍

据莱坊研究分析，目前全球共有3,110名亿万富豪，预计未来5年，亿万富豪人数将增加25%，达到3,915名。

至于增长地区，研究指沙地阿拉伯亿万富豪人数，将由23人增加至65人，增幅超过一倍。波兰亿万富豪人数亦增加逾倍，由13人增至29人。瑞典亿万富豪人数将由32人增加至58人，增幅达81%。

千万富豪增速同样可观，据莱坊统计，2021年全球有 162,191名身家达3,000万美元的富豪，今年已增加至713,626名，增幅逾300%。

莱坊研究部门主管Liam Bailey表示，科技及AI领域的利润，大大推动富豪的财富增长。他指出企业规模化发展能力从未像现在般强大，令企业能够迅速累积巨额财富，科技及AI更加速累积财富的能力。

超级富豪流动性增强 亚太将超越北美汇聚最多富豪

莱坊私人办公室主管Rory Penn表示，税务改革、政局动荡及更严格监管，促使超级富豪搬到少数几个能够提供「机会及可预测性」的城市。

Rory Penn指出，超级富豪流动性明显增强，但令超级富豪真正感到舒适，愿意投资或安家落户的市场范围却越来越窄。

莱坊研究显示，现时，北美拥有全球近三分之一的亿万富翁。到2031年亚太地区将超越北美，亚太亿万富翁预计将占全球总数的37.5%，而北美地区则为27.8%。

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