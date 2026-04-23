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最大生产商预告加价 囤积避孕套成内地网上热话

宏观经济
更新时间：17:42 2026-04-23 HKT
发布时间：17:42 2026-04-23 HKT

《路透》报道，全球避孕套最大生产商Karex执行长Goh Miah Kiat表示预告，避孕套产品或要加价20至30%。相关消息在内地网络疯传，囤积避孕套更成为网民热议话题。

网民称买避孕套 仍较养育小孩划算

Karex的避孕套加价预警消息，在内地火速传开。据报周四「避孕套价格上涨」标签，在内地社交媒体获得逾6,000万次浏览量，并引发网民热烈讨论。

不少网民认同，加价不会阻止他们继续购买避孕套产品。有网民直言，花数十元买避孕套，仍较花100万元养育小孩来得划算一百倍。亦有网民表示现在不单要节俭应对日常生活开支上涨，更要开始囤积避孕套应付加价潮。

避孕套需支付13%增值税

内地出生率连跌4年，去年出生率5.63%，创有纪录以来历史新低。为应对人口老化，内地推出一系列政策提升生育率，除了现金补贴及提供保障性住房，亦包括取消对避孕用品的免税优惠。

今年初内地取消了避孕蘗品及用品长达30年免税优惠，现时避孕套及避孕药，均需要支付13%增值税税率。新规定除了上调避孕用品税率，亦对托儿所、幼儿园、婚姻相关服务提供增值税减免，为潜在父母提供更多支持，以提升生育率。

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