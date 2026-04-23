本田宣布退出南韩汽车市场 保留当地电单车销售业务

本田汽车宣布，将于2026年底退出南韩汽车市场，但仍会保留当地电动车销售业务。

2001年进军南韩市场 现销售两款车型

本田退出南韩市场，由本田于当地分公司「本田南韩」于4月23日举行紧急记者会上公布。本田于2001年10月成立「本田南韩」，于2002年5月先推进电单车销售业务，并于2004年5月启动汽车销售业务。现时本田在南韩销售两款车型，分别为Accord及CR-V。本田表示将会继续为当地所有本田车主，提供车辆维修、保养及零件供应等售后服务。

据「本田南韩」解释，考虑到营商环境变化及汇率等情况，决定调整在南韩市场业务方向，以集中管理资源，增强中长期竞争力。

本田于南韩市场将保留电单车销售业务，并定位为当地核心业务。现时本田在南韩主力推售uper Cub、Forza 350、ADV350、Forza 750和CBR600RR等电单车款。

南韩汽车市场 被现代、起亚汽车瓜分

南韩汽车市场一直以「高壁垒」闻名，当地消费者倾向支持南韩汽车品牌。现代汽车及起亚汽车，瓜分约70%汽车市占率。

南韩汽车品牌近年亦针对性加速电动化产品转型，现代汽车今年3月在南韩售出7,809辆电动车，按年增长38%。如计入混能车，整个环保汽车类别，现代汽车今年首季销量更创下同期新高。今年1至3月期间，现代在南韩共售出19,040辆电动车，以及39,597辆油电混合车。