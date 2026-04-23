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美国商务部长：未获中方许可 英伟达H200晶片仍未售予中国企业

宏观经济
更新时间：15:43 2026-04-23 HKT
发布时间：15:43 2026-04-23 HKT

美国商务部长卢特尼克表示（Howard Lutnick），英伟达（NVDA）H200晶片至今仍未售予中国企业，并指企业获中方批出采购许可存在困难。

美国于1月批准向中国出口 要求英伟达上缴25%销售收入

卢特尼克表示中国政府至今尚未允许中国企业采购H200晶片，并指中方希望将投资重心放在本土产业发展之上。卢特尼克在美国国会参议院拨款委员会听证会上清楚表示，中国企业至今一枚H200晶片都未有购买。

美国于1月13日批准英伟达向中国出口H200晶片，但设有多项条件，其中包括英伟达需上缴25%相关晶片销售收入。

据报卢特尼克于听证会上淡化自己于对中国贸易问题上担任的角色，指中美贸易关系，是由特朗普、财长贝森特及贸易代表格里尔主导，他专注于世界其他地区。

中国市场曾贡献英伟达四分一收入

中国市场曾贡献英伟达约四分之一收入，但现在占比已大幅缩减。英伟达执行长黄仁勋曾表示，中国AI晶片市场规模可达500亿美元，可以为英伟达提供可观收入来源。

黄仁勋日前担任播客节目嘉宾时再次表示，中国已掌握大量算力资源，将英伟达排除于中国市场之外，只会导致中国AI训练彻底摆脱对美国技术的依赖。他又忧虑如DeeSeep新模型V4先搭上华为最新晶片，意味AI模型可能在美国技术架构之外运行得最好，对美国是重大损失。

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