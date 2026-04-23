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美国稀土公司执行长称 摆脱中国稀土供应仍处「早期阶段」

宏观经济
更新时间：10:21 2026-04-23 HKT
发布时间：10:21 2026-04-23 HKT

《彭博》报道，美国稀土公司执行长Barbara Humpton表示，美国要摆脱依赖中国稀土供应，现时仍处于「早期阶段」。

指中国已将稀土视为战略资源 长期主导全球市场

Barbara Humpton表示，中国早已将稀土视为国家战略资源，长期主导全球市场。她认为美国目前仍处于建立完整稀土产业链的「早期阶段」，美国稀土公司收购巴西稀土矿商Serra Verde，将成为推动美国稀土供应链自主的重要一步。

按交易协议，美国稀土公司将以3亿美元现金及1.268亿股股票收购Serra Verde，Serra Verde拥有巴西唯一正在投产的稀土矿。美国稀土公司表示未来将在美国德州及科罗拉多州兴建稀土生产设施，以及在奥克拉荷马州兴建磁铁制造基地，建构完整的美国本土稀土产业链。

今年初美国稀土公司已与美国商务部签署不具约束力合作协议争取约 16 亿美元资金支持，以加速矿业、分离与磁体制造投资。

挪威政府接管欧洲最大稀土矿规划权

根据国际能源总署数据，中国在全球稀土市场占据主导地位。2023年中国稀土产量逾60%，在加工阶段的控制更高达92%。特朗普曾声称美国会在一年内拥有大量稀土，但专家认为建立不依赖中国稀土稳定供应链，将至少需要10年时间。

除了美国，欧洲亦加速开发稀土矿源。挪威工业部长Cecilie Myrseth于4月21日表示，将接手规划芬碳酸岩矿区，该矿区为欧洲最大的稀土元素矿区，拥有1590万公吨的稀土氧化物。负责开发该项目的挪威稀土公司（Rare Earths Norway）表示，预计将在2031年下半年开始投产，并在2032年产出800吨的钕镨（NdPr），相当于欧盟需求约5%。

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