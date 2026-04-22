财库局陈浩濂出访泰国 称港拥抱数字资产 料稳定币发行人数月内开展业务

财库局在社交平台发文表示，副局长陈浩濂本周二及周三出访泰国曼谷两天，并在金融科技会议Money20/20的首场主论坛发言，指政府去年发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》，展示了香港拥抱数字资产的积极态度，现时已有12间持牌虚拟资产交易平台，另有7个申请正在处理；本月早前亦已发出两个稳定币发行人牌照，目标在数月内能开展业务。此外，陈浩濂也分别与泰国证监会副秘书长Jomkwan Kongsakul和泰国中央银行助理行长Daranee Saeju会面讨论加强双边合作。

伙证监草拟虚拟资产业监管制度

他又在论坛上提到，政府正与证监会草拟涵盖虚拟资产的交易、托管、提供意见和管理等4类服务提供者的监管制度，目标今年内向立法会提交相关立法建议。

另一方面，陈浩濂与不同外国官员包括爱尔兰财政部国务部长Robert Troy及印度国际金融服务中心管理局执行董事Dipesh Shah分别会面，讨论如何在金融服务业加强双边合作，包括绿色金融和金融科技等范畴，同时邀请他们往后派代表团出席在港举行的亚洲金融论坛和香港金融科技周等金融活动。

与泰国证监及中央银行高层会面

陈浩濂也分别与泰国证监会副秘书长Jomkwan Kongsakul和泰国中央银行助理行长Daranee Saeju会面，希望双方在不同金融范畴继续加强合作，为双方市场带来更多动力。事实上，香港和泰国一直在金融上推进合作关系，2023年推出香港与泰国的转数快 x PromptPay跨境二维码支付互联；2024年宣布合作在香港的Ensemble项目和泰国的 San项目下共同探索跨境代币化用例；2025年港交所新增泰国证券交易所为认可证券交易所。

在泰国期间，陈浩濂亦与泰国、东南亚及南美洲等不同地方的金融科技公司见面，以及与数码港一同与曼谷初创企业协会会面，鼓励当地金融科技及初创企业到香港设立业务，利用香港作为亚洲领先国际金融中心的优势接触更多潜在客户、投资者和合作伙伴，开拓新业务、打开新市场，很多与会企业也表示有兴趣并会积极考虑来港发展，有些亦表示会考虑申请相关牌照。

此外，陈浩濂出席了一场由经贸办、投资推广署和港交所合办的上市推介会，另外也到访了不同企业，鼓励他们考虑到香港上市集资并鼓励其股东到香港设立家族办公室。

