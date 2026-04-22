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美伊战争冲击杀到避孕套 物料供应中断 生产商：别无选择恐加价30%

宏观经济
更新时间：12:13 2026-04-22 HKT
发布时间：12:13 2026-04-22 HKT

美伊战事除了令油价上涨，霍尔木兹海峡持续遭封锁，亦冲击全球生产商供应链。全球最大避孕套生产商预警，如供应链中断情况持续，避孕套或被迫加价20%至30%。

部分生产物料断供 出口运输停摆

全球最大避孕套生产商Karex，集团行政总裁Goh Miah Kiat向《路透》表示，自2月至今，全球供应链一直受中东战事及霍尔木兹海峡被封销影响，部分生产避孕套所需物料供应中断。他形容目前「情况非常脆弱，物价昂贵」，表示如情况持续，「将别无选择，只能把成本转嫁予消费者」。他预计避孕套将要加价至少20%，甚至30%，加价幅度视乎供应中断持续时间长短而定。

Karex行政总裁Goh Miah Kiat
Karex行政总裁Goh Miah Kiat

Goh Miah Kia透露，避孕套生产上除了面对成本上挑战，出口运输亦出现延误。他指出现时有不少出口避孕套正滞留在货船上，仍未到达目的地。Goh Miah Kia表示，Karex运送予欧美的货物，现在需要近两个月才抵达，以往只需时约一个月。

油价急涨 导致原材料及工人齐短缺

美伊战争令油价急升及全球出现原油供应短缺，直接冲击依赖中东石油供应的亚洲制造业。避孕套包装材料之一石脑油，以及生产避孕套所需的矽油及氨，均为石油副产品。

毕马威全球石油及天然气主管Angie Gildea表示，亚洲41%的石脑油入口自中东，亚洲生产国如马来西亚，如持续无法入口石脑油，就唯有透过加价弥补生产成本上涨的损失。

今年避孕套需求增加约30%，而运输中断进一步加剧短缺。
今年避孕套需求增加约30%，而运输中断进一步加剧短缺。

除了原材料供应短缺，亚洲国家亦面对工人短缺问题。为应对燃料价格上涨，柬埔寨、缅甸已实施燃油配给制，越南学校实施居家学习令，菲律宾则推行「四天工作制」，马来西亚实施公务员居家工作制。产业分析师忧虑，如亚洲生产国工人通勤受限制，将进一步导致关键产品生产放缓。

Karex总部位于马来西亚，产品涵盖避孕套、胶手套、医用导管等范畴，集团避孕套品牌包括ONE、Carex及Pasante，每年产量达50亿个，产品销往包括美国在内130多个国家及地区。CNN向Karex查询避孕套产品将于何时加价，集团行政总裁Goh Miah Kiat回复，指现时公司避孕套产品库存暂时仍足以维持数个月。Goh Miah Kiat表示正寻求提高产量以满足需求，又指随著海外援助支出大幅削减，特别是美国国际开发署在去年削减援助，全球避孕套库存已大幅下降。今年避孕套需求增加约30%，而运输中断进一步加剧短缺。

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