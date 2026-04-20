《钱、债与国运》四部曲：国运之弈 生产性债务与中国式现代化｜陈新燊
发布时间：08:00 2026-04-20 HKT
一、引言：从风险负担到战略杠杆
全球正经历债务观的范式革命。2026年，美国国债突破35万亿美元（债务率122.5%），日本超过260%，中国广义债务约90-110%。传统观点将高债务视为「定时炸弹」，但一个核心事实被忽视：在r 中国2026年财政安排体现这一转向：赤字率4%，1.3万亿元超长期特别国债支持「两重」建设与「两新」工作，3,000亿元补充银行资本，4.4万亿元专项债投向科技创新。但这只是开始。面对房地产调整的巨大需求缺口、技术升级的资金饥渴、消费提振的紧迫需要，当前力度仍显保守。年度新增国债规模应进一步大幅增加提升，重点用于消费刺激与科技投资——这不是冒险，而是理性计算后的战略必然。 高国债促进发展的理论根基在于内生增长理论（保罗·罗默，1990）。与传统模型将技术进步视为外生变量不同，罗默强调知识的非竞争性与正外部性：公共研发投入能够自我强化，持续放大长期增长率。 关键机制在于「挤入效应」而非「挤出效应」。生产性公共投资降低企业创新成本、培育人力资本、形成产业集群，带动私人部门创新。世界银行与IMF研究显示：投向基础设施与研发的生产性债务，对GDP增长长期弹性达0.8-1.2；纯消费性债务仅0.3-0.5。 奥利维尔·布兰查德的r-g框架提供可持续性判据：当实际利率低于增长率，即使维持初级赤字，债务率也可自动收敛。2026年中国潜在增长率4.5%至5.5%，超长期国债利率2.5%至3%，这一有利窗口为扩张提供战略空间。 传统思维担忧「债务负担拖累子孙后代」，但这一担忧建立在静态分析之上。若债务用于消费，确实是代际转移；但若用于科技基础设施与人力资本，形成的能力与资产将惠及未来几代人。用50年期债务建设量子计算中心、人工智能实验室、职业教育体系，是对未来的投资而非掠夺。 美国提供了成功范式。二战后联邦债务率超100%，但资金精准投向DARPA、NASA、曼哈顿计划，催生互联网、GPS、半导体1950-1970年代联邦研发支出占GDP峰值达3%，拉动私人创新乘数2.5倍。这一「国防—创新」闭环延续至今：《芯片与科学法案》以国债融资2,000亿美元支持半导体，2026年美国AI与量子计算专利全球领先。 日本提供了反面教材。1990年代后债务率攀升至200%以上，但资金多投向低效基建与传统产业补贴，科技创新转化率偏低。结果是「失去的三十年」：僵尸企业存续，创新活力衰退，债务滚雪球却未形成新质生产力。2026年日本AI与生物科技竞争力显著落后于中美。 核心启示：高国债能否促进科技，关键不在规模，而在投向（生产性vs消费性）、治理（中央统筹vs分散低效）、转化机制（资产形成vs债务空转）。 中国生产性债务战略已形成独特路径，2026年安排凸显三大机制创新： 财政乘数放大机制。国家发改委测算，2026年国债投资乘数预计1.8至2.2，直接拉动民间投资1.5万亿元。生产性投资形成实物资产与知识产权，持续产生经济租金。专项债重点投向新能源汽车、工业互联网、氢能储能，形成「国债引导—产业集聚—技术突破—出口竞争力」闭环。 风险集中管控机制。赤字增量全部由中央承担，避免地方债务无序扩张。2024至2026年成效已显：新能源汽车产量全球占比逾60%，华为芯片国产化率提升至70%以上，量子计算「祖冲之三号」重大突破。「中央统筹、专业管理、绩效导向」发挥制度优势，同时防范低效风险。 与MMT主张的「财政赤字货币化」不同，中国机制强调「资产负债表对等扩张」：债务增加的同时，国家优质资产（科技专利、基础设施、人力资本）同步积累。 传统思维将「刺激消费」与「投资科技」对立，认为前者是短期权宜、后者是长期根本。但这一二分法忽视了二者的协同效应。 消费刺激打破通缩预期。当前经济核心矛盾是预期转弱。向中低收入群体发放数字人民币消费券、建立生育补贴基金、加大农村养老转移支付，能够迅速转化为当期需求，阻断「需求收缩→价格下降→预期恶化」的恶性循环。消费回暖为企业投资提供市场确定性，为科技转化提供应用场景。 科技投资提升长期增长。新基建、研发投入、人力资本形成全要素生产率提升的源泉，为消费持续增长提供收入基础。没有生产率提升的消费刺激，只是透支未来；没有消费支撑的科技投资，只是无效产能。 二者结合实现良性循环。消费刺激短期稳定需求、收复预期；科技投资长期提升供给能力、创造新需求。2026-2030年，建议设立2万亿元「国家科技债务基金」专项支持「卡脖子」领域；扩大超长期国债比例至年度新增债务40%；发行绿色人民币债券吸引外资参与科技园区建设。 生产性债务战略并非零风险，需建立三重防线： 效率防线。2026年财政部新规要求科技项目设置KPI（专利转化率、产业带动率），杜绝重复建设。 可持续防线。央行与财政部联合设定债务警戒线（中央债务率<40%，广义债务率<100%），动态监测r-g关系，一旦利率中枢上移自动触发调整。 退出机制防线。设定「通胀触发退出机制」，当核心CPI连续三个月回升至2.5%以上，或名义GDP增速恢复至潜在水平，消费补贴自动按比例缩减。透明规则稳定预期，维护财政纪律。 这些防线确保债务扩张的可控性，但不应成为不作为的借口。传统思维将「防范风险」置于「促进发展」之上，结果往往是错失机遇、累积更大风险。 高国债水平不是危机，而是中国式现代化的战略机遇。在r 理论会轮回，债务会波动，但只要坚持「生产性、可持续、绩效导向」的原则，高国债就能从「负担」转化为「动力」。传统经济思维的「谨慎」与「不作为」，在1970年代可能避免通胀失控，在2020年代却意味著通缩陷阱、技术落后与国运错失。 在全球格局剧烈重组的时代，债务约束下的效率、稳定与安全再平衡，将决定各国在新一轮科技革命中的地位。能够穿越周期、守住底线、坚持长期主义的国家，终将在制高点上占据一席之地。中国应以战略自信扩大国债，以历史担当推动变革——因为不作为的风险，远大于作为的风险。 本系列四篇文章，从理论框架、历史演进、国际比较到战略实践，系统论证了在全球高债时代中国扩大国债的必然性与可行性。以下是核心脉络的完整梳理。 第一篇《锚定之惑》 破除货币政策迷思。泰勒规则与通胀目标制曾是全球央行的「圣经」，但在低利率、低增长、技术变革的新时代，2%通胀教条已从稳定锚变为束缚绳。中国2024至2026年的低通胀不是周期性波动，而是房地产调整、动能转换、预期转弱叠加的结构性困境。货币政策面临流动性陷阱与汇率约束的双重失灵，传统思维主张「耐心等待市场出清」，但日本「失去的三十年」证明：通缩预期的自我实现比通胀更难逆转，不作为的风险远大于作为的风险。 第二篇《范式之困》 穿越理论轮回。从货币主义到沃尔克紧缩，从量化宽松到现代货币理论，宏观经济学在危机中反复修正。沃尔克神话被过度神化——以GDP的12%产出损失换取物价稳定，代价被系统性低估；MMT被刻意误读——其核心贡献在于揭示货币主权国家的本币债务与家庭债务有本质区别，真正约束是实际资源而非债务数字。2008年后的「低通胀之谜」表明：当货币流通速度塌陷、结构性通缩力量压制时，央行「推绳子」无效，财政扩张才是打破恶性循环的关键工具。 第三篇《特权之辨》厘清债务边界。美日高债可持续并非普遍规律，而是建立在货币霸权、内债闭环、高储蓄率等结构性特权之上。美国依靠美元全球储备地位「借新还旧」，日本依靠国内储蓄封闭循环「以时间换空间」，二者均不可复制。发展中国家因外币债务原罪、外部融资依赖，稍高杠杆即陷入危机。中国具备高储蓄、内债主导、经常账户稳健等核心优势，但无全球储备货币地位，必须走第三条道路：中央加杠杆、生产性投向、内债闭环、绩效导向，将债务转化为国运上升的阶梯而非陷阱。 高国债水平不是危机，而是中国式现代化的战略机遇。在r 理论会轮回，债务会波动，但只要坚持「生产性、可持续、绩效导向」的原则，高国债就能从「负担」转化为「动力」。传统经济思维的「谨慎」与「不作为」，在1970年代可能避免通胀失控，在2020年代却意味著通缩陷阱、技术落后与国运错失。 在全球格局剧烈重组的时代，债务约束下的效率、稳定与安全再平衡，将决定各国在新一轮科技革命中的地位。能够穿越周期、守住底线、坚持长期主义的国家，终将在制高点上占据一席之地。中国应以战略自信扩大国债，以历史担当推动变革——因为不作为的风险，远大于作为的风险。 笔者建议年度新增国债规模应提升至几万亿元以上，重点用于消费刺激（打破通缩预期）与科技投资（提升长期增长），建立「通胀触发退出机制」确保纪律，以「生产性、可持续、绩效导向」原则将债务转化为资产与能力。 最终结论：在r 陈新燊 作者简介：资深金融人 相关文章：《钱、债与国运》四部曲：范式之困 从沃尔克神话到MMT的启示｜陈新燊 《钱、债与国运》四部曲：锚定之惑 通胀目标制的全球困境与中国破局｜陈新燊 《钱、债与国运》四部曲：特权之辨 高债模式真相与中国道路｜陈新燊
二、理论基石：生产性债务与内生增长
三、国际镜鉴：债务驱动科技的美日分野
四、中国实践：超长期国债的机制创新
期限结构匹配机制。超长期国债（20-50年期）对接科技创新长周期特性。集成电路、人工智能、生物医药投入大、周期长、风险高，短期融资导致期限错配。50年期国债利率2.5%至3%，远低于项目内部收益率（高铁、5G项目IRR普遍8%至12%），实现「借低息长钱、投高回报资产」。
五、消费刺激与科技投资的战略协同
六、风险防控与政策优化
七、高债时代的战略自信与历史担当
八、《钱、债与国运》四部曲总结
七、结语：高债时代的战略自信与历史担当
现任全国资产管理标准化技术委员会顾问
中国2026年财政安排体现这一转向：赤字率4%，1.3万亿元超长期特别国债支持「两重」建设与「两新」工作，3,000亿元补充银行资本，4.4万亿元专项债投向科技创新。但这只是开始。面对房地产调整的巨大需求缺口、技术升级的资金饥渴、消费提振的紧迫需要，当前力度仍显保守。年度新增国债规模应进一步大幅增加提升，重点用于消费刺激与科技投资——这不是冒险，而是理性计算后的战略必然。
高国债促进发展的理论根基在于内生增长理论（保罗·罗默，1990）。与传统模型将技术进步视为外生变量不同，罗默强调知识的非竞争性与正外部性：公共研发投入能够自我强化，持续放大长期增长率。
关键机制在于「挤入效应」而非「挤出效应」。生产性公共投资降低企业创新成本、培育人力资本、形成产业集群，带动私人部门创新。世界银行与IMF研究显示：投向基础设施与研发的生产性债务，对GDP增长长期弹性达0.8-1.2；纯消费性债务仅0.3-0.5。
奥利维尔·布兰查德的r-g框架提供可持续性判据：当实际利率低于增长率，即使维持初级赤字，债务率也可自动收敛。2026年中国潜在增长率4.5%至5.5%，超长期国债利率2.5%至3%，这一有利窗口为扩张提供战略空间。
传统思维担忧「债务负担拖累子孙后代」，但这一担忧建立在静态分析之上。若债务用于消费，确实是代际转移；但若用于科技基础设施与人力资本，形成的能力与资产将惠及未来几代人。用50年期债务建设量子计算中心、人工智能实验室、职业教育体系，是对未来的投资而非掠夺。
美国提供了成功范式。二战后联邦债务率超100%，但资金精准投向DARPA、NASA、曼哈顿计划，催生互联网、GPS、半导体1950-1970年代联邦研发支出占GDP峰值达3%，拉动私人创新乘数2.5倍。这一「国防—创新」闭环延续至今：《芯片与科学法案》以国债融资2,000亿美元支持半导体，2026年美国AI与量子计算专利全球领先。
日本提供了反面教材。1990年代后债务率攀升至200%以上，但资金多投向低效基建与传统产业补贴，科技创新转化率偏低。结果是「失去的三十年」：僵尸企业存续，创新活力衰退，债务滚雪球却未形成新质生产力。2026年日本AI与生物科技竞争力显著落后于中美。
核心启示：高国债能否促进科技，关键不在规模，而在投向（生产性vs消费性）、治理（中央统筹vs分散低效）、转化机制（资产形成vs债务空转）。
中国生产性债务战略已形成独特路径，2026年安排凸显三大机制创新：
财政乘数放大机制。国家发改委测算，2026年国债投资乘数预计1.8至2.2，直接拉动民间投资1.5万亿元。生产性投资形成实物资产与知识产权，持续产生经济租金。专项债重点投向新能源汽车、工业互联网、氢能储能，形成「国债引导—产业集聚—技术突破—出口竞争力」闭环。
风险集中管控机制。赤字增量全部由中央承担，避免地方债务无序扩张。2024至2026年成效已显：新能源汽车产量全球占比逾60%，华为芯片国产化率提升至70%以上，量子计算「祖冲之三号」重大突破。「中央统筹、专业管理、绩效导向」发挥制度优势，同时防范低效风险。
与MMT主张的「财政赤字货币化」不同，中国机制强调「资产负债表对等扩张」：债务增加的同时，国家优质资产（科技专利、基础设施、人力资本）同步积累。
传统思维将「刺激消费」与「投资科技」对立，认为前者是短期权宜、后者是长期根本。但这一二分法忽视了二者的协同效应。
消费刺激打破通缩预期。当前经济核心矛盾是预期转弱。向中低收入群体发放数字人民币消费券、建立生育补贴基金、加大农村养老转移支付，能够迅速转化为当期需求，阻断「需求收缩→价格下降→预期恶化」的恶性循环。消费回暖为企业投资提供市场确定性，为科技转化提供应用场景。
科技投资提升长期增长。新基建、研发投入、人力资本形成全要素生产率提升的源泉，为消费持续增长提供收入基础。没有生产率提升的消费刺激，只是透支未来；没有消费支撑的科技投资，只是无效产能。
二者结合实现良性循环。消费刺激短期稳定需求、收复预期；科技投资长期提升供给能力、创造新需求。2026-2030年，建议设立2万亿元「国家科技债务基金」专项支持「卡脖子」领域；扩大超长期国债比例至年度新增债务40%；发行绿色人民币债券吸引外资参与科技园区建设。
生产性债务战略并非零风险，需建立三重防线：
效率防线。2026年财政部新规要求科技项目设置KPI（专利转化率、产业带动率），杜绝重复建设。
可持续防线。央行与财政部联合设定债务警戒线（中央债务率<40%，广义债务率<100%），动态监测r-g关系，一旦利率中枢上移自动触发调整。
退出机制防线。设定「通胀触发退出机制」，当核心CPI连续三个月回升至2.5%以上，或名义GDP增速恢复至潜在水平，消费补贴自动按比例缩减。透明规则稳定预期，维护财政纪律。
这些防线确保债务扩张的可控性，但不应成为不作为的借口。传统思维将「防范风险」置于「促进发展」之上，结果往往是错失机遇、累积更大风险。
高国债水平不是危机，而是中国式现代化的战略机遇。在r 理论会轮回，债务会波动，但只要坚持「生产性、可持续、绩效导向」的原则，高国债就能从「负担」转化为「动力」。传统经济思维的「谨慎」与「不作为」，在1970年代可能避免通胀失控，在2020年代却意味著通缩陷阱、技术落后与国运错失。 在全球格局剧烈重组的时代，债务约束下的效率、稳定与安全再平衡，将决定各国在新一轮科技革命中的地位。能够穿越周期、守住底线、坚持长期主义的国家，终将在制高点上占据一席之地。中国应以战略自信扩大国债，以历史担当推动变革——因为不作为的风险，远大于作为的风险。 本系列四篇文章，从理论框架、历史演进、国际比较到战略实践，系统论证了在全球高债时代中国扩大国债的必然性与可行性。以下是核心脉络的完整梳理。 第一篇《锚定之惑》 破除货币政策迷思。泰勒规则与通胀目标制曾是全球央行的「圣经」，但在低利率、低增长、技术变革的新时代，2%通胀教条已从稳定锚变为束缚绳。中国2024至2026年的低通胀不是周期性波动，而是房地产调整、动能转换、预期转弱叠加的结构性困境。货币政策面临流动性陷阱与汇率约束的双重失灵，传统思维主张「耐心等待市场出清」，但日本「失去的三十年」证明：通缩预期的自我实现比通胀更难逆转，不作为的风险远大于作为的风险。 第二篇《范式之困》 穿越理论轮回。从货币主义到沃尔克紧缩，从量化宽松到现代货币理论，宏观经济学在危机中反复修正。沃尔克神话被过度神化——以GDP的12%产出损失换取物价稳定，代价被系统性低估；MMT被刻意误读——其核心贡献在于揭示货币主权国家的本币债务与家庭债务有本质区别，真正约束是实际资源而非债务数字。2008年后的「低通胀之谜」表明：当货币流通速度塌陷、结构性通缩力量压制时，央行「推绳子」无效，财政扩张才是打破恶性循环的关键工具。 第三篇《特权之辨》厘清债务边界。美日高债可持续并非普遍规律，而是建立在货币霸权、内债闭环、高储蓄率等结构性特权之上。美国依靠美元全球储备地位「借新还旧」，日本依靠国内储蓄封闭循环「以时间换空间」，二者均不可复制。发展中国家因外币债务原罪、外部融资依赖，稍高杠杆即陷入危机。中国具备高储蓄、内债主导、经常账户稳健等核心优势，但无全球储备货币地位，必须走第三条道路：中央加杠杆、生产性投向、内债闭环、绩效导向，将债务转化为国运上升的阶梯而非陷阱。 高国债水平不是危机，而是中国式现代化的战略机遇。在r 理论会轮回，债务会波动，但只要坚持「生产性、可持续、绩效导向」的原则，高国债就能从「负担」转化为「动力」。传统经济思维的「谨慎」与「不作为」，在1970年代可能避免通胀失控，在2020年代却意味著通缩陷阱、技术落后与国运错失。 在全球格局剧烈重组的时代，债务约束下的效率、稳定与安全再平衡，将决定各国在新一轮科技革命中的地位。能够穿越周期、守住底线、坚持长期主义的国家，终将在制高点上占据一席之地。中国应以战略自信扩大国债，以历史担当推动变革——因为不作为的风险，远大于作为的风险。 笔者建议年度新增国债规模应提升至几万亿元以上，重点用于消费刺激（打破通缩预期）与科技投资（提升长期增长），建立「通胀触发退出机制」确保纪律，以「生产性、可持续、绩效导向」原则将债务转化为资产与能力。 最终结论：在r 陈新燊 作者简介：资深金融人 相关文章：《钱、债与国运》四部曲：范式之困 从沃尔克神话到MMT的启示｜陈新燊 《钱、债与国运》四部曲：锚定之惑 通胀目标制的全球困境与中国破局｜陈新燊 《钱、债与国运》四部曲：特权之辨 高债模式真相与中国道路｜陈新燊
理论会轮回，债务会波动，但只要坚持「生产性、可持续、绩效导向」的原则，高国债就能从「负担」转化为「动力」。传统经济思维的「谨慎」与「不作为」，在1970年代可能避免通胀失控，在2020年代却意味著通缩陷阱、技术落后与国运错失。
在全球格局剧烈重组的时代，债务约束下的效率、稳定与安全再平衡，将决定各国在新一轮科技革命中的地位。能够穿越周期、守住底线、坚持长期主义的国家，终将在制高点上占据一席之地。中国应以战略自信扩大国债，以历史担当推动变革——因为不作为的风险，远大于作为的风险。
本系列四篇文章，从理论框架、历史演进、国际比较到战略实践，系统论证了在全球高债时代中国扩大国债的必然性与可行性。以下是核心脉络的完整梳理。
第一篇《锚定之惑》 破除货币政策迷思。泰勒规则与通胀目标制曾是全球央行的「圣经」，但在低利率、低增长、技术变革的新时代，2%通胀教条已从稳定锚变为束缚绳。中国2024至2026年的低通胀不是周期性波动，而是房地产调整、动能转换、预期转弱叠加的结构性困境。货币政策面临流动性陷阱与汇率约束的双重失灵，传统思维主张「耐心等待市场出清」，但日本「失去的三十年」证明：通缩预期的自我实现比通胀更难逆转，不作为的风险远大于作为的风险。
第二篇《范式之困》 穿越理论轮回。从货币主义到沃尔克紧缩，从量化宽松到现代货币理论，宏观经济学在危机中反复修正。沃尔克神话被过度神化——以GDP的12%产出损失换取物价稳定，代价被系统性低估；MMT被刻意误读——其核心贡献在于揭示货币主权国家的本币债务与家庭债务有本质区别，真正约束是实际资源而非债务数字。2008年后的「低通胀之谜」表明：当货币流通速度塌陷、结构性通缩力量压制时，央行「推绳子」无效，财政扩张才是打破恶性循环的关键工具。
第三篇《特权之辨》厘清债务边界。美日高债可持续并非普遍规律，而是建立在货币霸权、内债闭环、高储蓄率等结构性特权之上。美国依靠美元全球储备地位「借新还旧」，日本依靠国内储蓄封闭循环「以时间换空间」，二者均不可复制。发展中国家因外币债务原罪、外部融资依赖，稍高杠杆即陷入危机。中国具备高储蓄、内债主导、经常账户稳健等核心优势，但无全球储备货币地位，必须走第三条道路：中央加杠杆、生产性投向、内债闭环、绩效导向，将债务转化为国运上升的阶梯而非陷阱。
高国债水平不是危机，而是中国式现代化的战略机遇。在r 理论会轮回，债务会波动，但只要坚持「生产性、可持续、绩效导向」的原则，高国债就能从「负担」转化为「动力」。传统经济思维的「谨慎」与「不作为」，在1970年代可能避免通胀失控，在2020年代却意味著通缩陷阱、技术落后与国运错失。 在全球格局剧烈重组的时代，债务约束下的效率、稳定与安全再平衡，将决定各国在新一轮科技革命中的地位。能够穿越周期、守住底线、坚持长期主义的国家，终将在制高点上占据一席之地。中国应以战略自信扩大国债，以历史担当推动变革——因为不作为的风险，远大于作为的风险。 笔者建议年度新增国债规模应提升至几万亿元以上，重点用于消费刺激（打破通缩预期）与科技投资（提升长期增长），建立「通胀触发退出机制」确保纪律，以「生产性、可持续、绩效导向」原则将债务转化为资产与能力。 最终结论：在r 陈新燊 作者简介：资深金融人 相关文章：《钱、债与国运》四部曲：范式之困 从沃尔克神话到MMT的启示｜陈新燊 《钱、债与国运》四部曲：锚定之惑 通胀目标制的全球困境与中国破局｜陈新燊 《钱、债与国运》四部曲：特权之辨 高债模式真相与中国道路｜陈新燊
理论会轮回，债务会波动，但只要坚持「生产性、可持续、绩效导向」的原则，高国债就能从「负担」转化为「动力」。传统经济思维的「谨慎」与「不作为」，在1970年代可能避免通胀失控，在2020年代却意味著通缩陷阱、技术落后与国运错失。
在全球格局剧烈重组的时代，债务约束下的效率、稳定与安全再平衡，将决定各国在新一轮科技革命中的地位。能够穿越周期、守住底线、坚持长期主义的国家，终将在制高点上占据一席之地。中国应以战略自信扩大国债，以历史担当推动变革——因为不作为的风险，远大于作为的风险。
笔者建议年度新增国债规模应提升至几万亿元以上，重点用于消费刺激（打破通缩预期）与科技投资（提升长期增长），建立「通胀触发退出机制」确保纪律，以「生产性、可持续、绩效导向」原则将债务转化为资产与能力。
最终结论：在r 陈新燊 作者简介：资深金融人 相关文章：《钱、债与国运》四部曲：范式之困 从沃尔克神话到MMT的启示｜陈新燊 《钱、债与国运》四部曲：锚定之惑 通胀目标制的全球困境与中国破局｜陈新燊 《钱、债与国运》四部曲：特权之辨 高债模式真相与中国道路｜陈新燊
陈新燊
作者简介：资深金融人
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《钱、债与国运》四部曲：锚定之惑 通胀目标制的全球困境与中国破局｜陈新燊
《钱、债与国运》四部曲：特权之辨 高债模式真相与中国道路｜陈新燊