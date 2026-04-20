《钱、债与国运》四部曲：国运之弈 生产性债务与中国式现代化｜陈新燊

中国2026年财政安排体现这一转向：赤字率4%，1.3万亿元超长期特别国债支持「两重」建设与「两新」工作，3,000亿元补充银行资本，4.4万亿元专项债投向科技创新。但这只是开始。面对房地产调整的巨大需求缺口、技术升级的资金饥渴、消费提振的紧迫需要，当前力度仍显保守。年度新增国债规模应进一步大幅增加提升，重点用于消费刺激与科技投资——这不是冒险，而是理性计算后的战略必然。

二、理论基石：生产性债务与内生增长

高国债促进发展的理论根基在于内生增长理论（保罗·罗默，1990）。与传统模型将技术进步视为外生变量不同，罗默强调知识的非竞争性与正外部性：公共研发投入能够自我强化，持续放大长期增长率。

关键机制在于「挤入效应」而非「挤出效应」。生产性公共投资降低企业创新成本、培育人力资本、形成产业集群，带动私人部门创新。世界银行与IMF研究显示：投向基础设施与研发的生产性债务，对GDP增长长期弹性达0.8-1.2；纯消费性债务仅0.3-0.5。

奥利维尔·布兰查德的r-g框架提供可持续性判据：当实际利率低于增长率，即使维持初级赤字，债务率也可自动收敛。2026年中国潜在增长率4.5%至5.5%，超长期国债利率2.5%至3%，这一有利窗口为扩张提供战略空间。

传统思维担忧「债务负担拖累子孙后代」，但这一担忧建立在静态分析之上。若债务用于消费，确实是代际转移；但若用于科技基础设施与人力资本，形成的能力与资产将惠及未来几代人。用50年期债务建设量子计算中心、人工智能实验室、职业教育体系，是对未来的投资而非掠夺。

三、国际镜鉴：债务驱动科技的美日分野

美国提供了成功范式。二战后联邦债务率超100%，但资金精准投向DARPA、NASA、曼哈顿计划，催生互联网、GPS、半导体1950-1970年代联邦研发支出占GDP峰值达3%，拉动私人创新乘数2.5倍。这一「国防—创新」闭环延续至今：《芯片与科学法案》以国债融资2,000亿美元支持半导体，2026年美国AI与量子计算专利全球领先。

日本提供了反面教材。1990年代后债务率攀升至200%以上，但资金多投向低效基建与传统产业补贴，科技创新转化率偏低。结果是「失去的三十年」：僵尸企业存续，创新活力衰退，债务滚雪球却未形成新质生产力。2026年日本AI与生物科技竞争力显著落后于中美。

核心启示：高国债能否促进科技，关键不在规模，而在投向（生产性vs消费性）、治理（中央统筹vs分散低效）、转化机制（资产形成vs债务空转）。

四、中国实践：超长期国债的机制创新

中国生产性债务战略已形成独特路径，2026年安排凸显三大机制创新：

期限结构匹配机制。超长期国债（20-50年期）对接科技创新长周期特性。集成电路、人工智能、生物医药投入大、周期长、风险高，短期融资导致期限错配。50年期国债利率2.5%至3%，远低于项目内部收益率（高铁、5G项目IRR普遍8%至12%），实现「借低息长钱、投高回报资产」。

财政乘数放大机制。国家发改委测算，2026年国债投资乘数预计1.8至2.2，直接拉动民间投资1.5万亿元。生产性投资形成实物资产与知识产权，持续产生经济租金。专项债重点投向新能源汽车、工业互联网、氢能储能，形成「国债引导—产业集聚—技术突破—出口竞争力」闭环。

风险集中管控机制。赤字增量全部由中央承担，避免地方债务无序扩张。2024至2026年成效已显：新能源汽车产量全球占比逾60%，华为芯片国产化率提升至70%以上，量子计算「祖冲之三号」重大突破。「中央统筹、专业管理、绩效导向」发挥制度优势，同时防范低效风险。

与MMT主张的「财政赤字货币化」不同，中国机制强调「资产负债表对等扩张」：债务增加的同时，国家优质资产（科技专利、基础设施、人力资本）同步积累。

五、消费刺激与科技投资的战略协同

传统思维将「刺激消费」与「投资科技」对立，认为前者是短期权宜、后者是长期根本。但这一二分法忽视了二者的协同效应。

消费刺激打破通缩预期。当前经济核心矛盾是预期转弱。向中低收入群体发放数字人民币消费券、建立生育补贴基金、加大农村养老转移支付，能够迅速转化为当期需求，阻断「需求收缩→价格下降→预期恶化」的恶性循环。消费回暖为企业投资提供市场确定性，为科技转化提供应用场景。

科技投资提升长期增长。新基建、研发投入、人力资本形成全要素生产率提升的源泉，为消费持续增长提供收入基础。没有生产率提升的消费刺激，只是透支未来；没有消费支撑的科技投资，只是无效产能。

二者结合实现良性循环。消费刺激短期稳定需求、收复预期；科技投资长期提升供给能力、创造新需求。2026-2030年，建议设立2万亿元「国家科技债务基金」专项支持「卡脖子」领域；扩大超长期国债比例至年度新增债务40%；发行绿色人民币债券吸引外资参与科技园区建设。

六、风险防控与政策优化

生产性债务战略并非零风险，需建立三重防线：

效率防线。2026年财政部新规要求科技项目设置KPI（专利转化率、产业带动率），杜绝重复建设。

可持续防线。央行与财政部联合设定债务警戒线（中央债务率<40%，广义债务率<100%），动态监测r-g关系，一旦利率中枢上移自动触发调整。

退出机制防线。设定「通胀触发退出机制」，当核心CPI连续三个月回升至2.5%以上，或名义GDP增速恢复至潜在水平，消费补贴自动按比例缩减。透明规则稳定预期，维护财政纪律。

这些防线确保债务扩张的可控性，但不应成为不作为的借口。传统思维将「防范风险」置于「促进发展」之上，结果往往是错失机遇、累积更大风险。

七、高债时代的战略自信与历史担当