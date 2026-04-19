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黄金战场内分手？｜蓝血工厂

宏观经济
更新时间：14:34 2026-04-19 HKT
发布时间：14:34 2026-04-19 HKT

说起黄金，这两年的世道，让「老祖宗的智慧」吃了一记闷棍。2月尾，中东那边厢火头刚起，按照华人那一套「炮声一响，黄金万两」的逻辑，金价理应如火箭般直冲云霄。谁知这回剧本写歪了，金价不但没涨，反而从高位像断了线的纸鸢般跌了一成，连那帮炒卖美股的小年轻都跑赢了老牌金甲虫。那些质疑黄金避险功能的声音，一时间在彭博与路透的屏幕上喧嚣尘上。

冲击「基因」是供给非需求

这个中奥妙，其实不在于黄金「失灵」，而在于这场冲击的「基因」变了。以往的危机，多是「需求冲击」，那是大家没钱花，央行忙不迭地降息放水，黄金自然成了避风港。但这次中东闹的是「供给冲击」，烧的是石油和供应链。能源一贵，通胀就成了挥之不去的鬼魂，逼得各国央行只能咬著牙维持高利率。

当债券收益率这组「无风险利息」高居不下，不生利息的黄金在投资组合里，就显得像个虽然精致却不事生产的清朝遗老，机会成本太高了。这就是为何金价重新与实质利率这条冷冰冰的曲线「旧情复燃」的原因。

实体市场「猪队友」倒戈

再加上实体市场那些「猪队友」的倒戈。土耳其央行为了救那烂泥扶不上壁的里拉，1个月内狂甩52吨金子；印度政府为了护航本币，又在那儿扣著进口批文。再加上那帮嗜血的演算法交易和商品交易顾问（CTA），一见金价跌破百日均线，自动交易系统便如洪水决堤般启动卖盘。这哪里是市场在思考，分明是机器在冷酷地猎杀。

不过，身为中国人，倒也不必急著把那条挂在脖子上的金链子扔了。金价跌破200日均线便引发了长线投资者的「捞底潮」。只要全球金融体系的信用体系还像这两年的天气一样阴晴不定，黄金作为「货币主权」的最后防线，其在中国人灵魂深处的地位，便永远不会被几组0与1组成的演算法所取代。

既然2026年下半年，有大行还看高金价到5,200美元一盎司，那这波调整，权当是这场信仰长跑中，只是丁蟹口中的技术调整罢了。毕竟，在这个连美元都带点霉味的年代，除了黄金，你还能信谁？

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