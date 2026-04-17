贵州茅台上市以来首现「负增长」 受高端白酒疲弱需求拖累

贵州茅台公布2025年财报，全年收入下跌1.21%，为集团于2001年在A股市上后，首次出现「负增长」业绩。

利润挫4.53% 分红总额创新高

贵州茅台2025年年度报告显示，去年收入1688.38亿元人币，同比下降1.21%，归属于上市公司股东净利为823.2亿元人币，同比下降4.53%。

贵州茅台解释，收入变动主要受酱香系列酒产品结构调整影响。产品收入上，2025年茅台酒收入1,456亿元人币，同比征升0.39%，其他酒系列产品收入222.75亿元人币，同比减少9.76%。

受消费疲弱拖累，内地白酒行业面临全面下滑。应对市况，贵州茅台正转向以消费者为中心策略，去年推步「全面向C」战略，2025年直销收入845.43亿元人币，同比增长12.96%。「i茅台」数字营销平台，2025年收入130.31亿元人币，同比大增34.92%。集团并改革其定价体系，构建「随行就市、相对平稳」的自营体系零售价格动态调整机制。

贵州茅台拟派发每股红利27.993元人币，以截至2026年3月31日总股本扣除回购专用账户股份后的基数计算，合计拟派发现金红利约350.33亿元人币。贵州茅台并启动第二轮股票回购计划，截至3月底，已累计回购股份79.42万股，占公司总股本的比例为0.0634%。