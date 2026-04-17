日本央行行长植田和男预警 美伊冲突带来通胀及衰退双重风险

日本央行行长植田和男预警，美伊冲突将为日本经济带来双重风险，并表示将采取合适方法实现2%通胀目标。

「负面供给冲击」触发通胀更难控制

植田和男于华盛顿表示，目前日本物价面对上升风险，经济则面临下行风险。他又指出日本正面临「负面供给冲击」引发的通胀上升，这种通胀升温较由强劲需求带动的通胀更难控制。

植田和男透露，考虑战争相关冲击可持续时间及其他经济状况后，日本央行将选择最合适应对方式，以持续实现2%通胀目标。中东冲突发生前，市场人士预计日本央行将于4月份加息，但近期加息预期已有所降温。

日本央行将于4月28日议息，今次是植田和男最后一次释出政策讯息信号。他指出日本目前实际利率在殖利率曲线的中期区间，日本央行须考虑到金融环境较为宽松。

日本6月加息机率 上升至76%

货币市场定价显示，日本央行本月将基准利率上调至1%机率约为19%，低于本周初的约55%，而6月份加息机率上升至76%。

国际货币基金组织（IMF）首席经济学家古兰沙日前表示，战争触发的原油产品价格飊升，是一次「负面供给冲击」，全球任何一家央行都无法独自左右能源价格。古兰沙预计如冲突进一步加剧，导致全年能源价格及胀预期上涨，全球经济增长将降至2.5%，通胀将升至5.4%。