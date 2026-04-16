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去年赴美旅客人次挫逾半成 中国有望成为成全球最大旅游经济体

宏观经济
更新时间：13:00 2026-04-16 HKT
发布时间：13:00 2026-04-16 HKT

《彭博》报道，去年中国旅游业增长9.9%，远高于美国增速。业界预计数年后，中国有望超越美国成为全球最大旅游经济体。

去年赴华外国旅客 支出增长逾10%

世界旅游及旅行理事会（WTTC）及其研究合作伙伴 Chase Travel 合作发布最新数据，去年中国旅游业增长9.9%，超过全球平均增速的两倍，更远高于美国0.9%增速。

中国旅游业增长亮丽，主要受惠于去年赴华外国旅客支出增长逾10%，相比之下，到访美国外国旅客支出下降近5%。

2030年前 中国或成最大旅游经济体

WTTC 总裁兼执行长 Gloria Guevara 表示，如果中美两国旅游业维持相若增速，到今个十年末，即2030年前，中国或成为全球最大的旅游经济体。

她指出当美国旅游业萎缩时，中国正快速崛起，如果中国旅游业增长势头持续，3至4年内将追贴美国。

按美国国际贸易管理局数据，去年赴美旅游外国游客约6,800万人次，较2024年减少5.5%。WTTC数据显示，美国旅游业去年贡献2.6万亿美元收益，中国旅游业收益达1.8万亿美元。

《彭博》指出，受移民限制收紧及地缘局势紧张影响，一直是全球旅客首选旅游目的地的美国，游客数量持续下滑。虽然世界杯赛事可望提振美国旅游业，但美伊战事或会打击赴美外国旅客增幅。

 

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